Propietario se enfrenta a ladrones dentro de su casa en Puerto Morelos: VIDEO

Un intento de robo dentro de una vivienda en la colonia 23 de Enero, en Puerto Morelos, fue impedido luego de que el sistema de videovigilancia alertara en tiempo real al propietario, quien al llegar al inmueble se encontró con los intrusos y se enfrentó físicamente con ellos, provocando su huida sin que se reportaran detenidos ni personas con lesiones de gravedad.

De acuerdo con los primeros reportes, el ingreso de los presuntos responsables ocurrió cuando la vivienda se encontraba sin resguardo inmediato del dueño.

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Sin embargo, las cámaras de seguridad instaladas en el domicilio detectaron la presencia de los individuos y activaron una alarma que envió una notificación directa al propietario, lo que permitió una reacción inmediata.

Al arribar al lugar, el dueño del inmueble localizó a los desconocidos en el interior de la vivienda, situación que derivó en un enfrentamiento físico.

Durante el altercado, los individuos optaron por escapar corriendo, abandonando el sitio sin concretar el robo. Hasta el momento no se informó sobre detenciones relacionadas con este hecho, ni se registran heridos de consideración como resultado de la confrontación.

Tras lo ocurrido, las autoridades fueron notificadas y desplegaron acciones para iniciar las investigaciones correspondientes. Entre las diligencias se encuentra la revisión de las grabaciones captadas por el sistema de videovigilancia, con el objetivo de identificar a los presuntos responsables y dar seguimiento al caso.