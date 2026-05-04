SICT revisa la condiciones del Puente Nichupté; apertura queda en pausa

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), mantiene en revisión las condiciones del Puente Nichupté, por lo que su apertura, prevista para este lunes 4 de mayo, quedó en pausa hasta nuevo aviso. La dependencia detalló que las evaluaciones se realizan tras los eventos registrados durante el fin de semana. Además, estos eventos fueron en el marco de la inauguración de esta obra estratégica para la movilidad en Cancún.

“Estamos revisando en qué condiciones quedó el Puente después de los dos eventos y les comunicaremos la apertura una vez que validemos que todo esté bien” precisó la dependencia.

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Durante un recorrido en la zona de la avenida Kabah y Bonampak se pudo corroborar que las entradas y salidas permanecen cerradas y solo tienen acceso unidades que están retiran las vallas metálicas y demás material utilizado para los eventos de los días sábado, cuando fue el acto inaugural a cargo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como las carreras y el concierto del grupo Morat, estos dos últimos celebrados el domingo.

El sábado, como parte del acto, se realizó una carrera recreativa tipo Social Run, en la que miles de ciudadanos recorrieron el puente a pie y en bicicleta, en un ambiente festivo que convirtió la vialidad en un paseo colectivo.

El domingo, el entusiasmo continuó con una carrera formal de 5 y 10 kilómetros, ahora sí con medallas y premios, reforzando la narrativa de apertura y apropiación ciudadana de esta obra clave para la movilidad de Cancún.

Pero el contraste llegó este lunes, ya que el acceso al puente permanece completamente restringido. Un guardia de seguridad bloquea el paso no solo a vehículos, cuyo uso aún no ha sido habilitado oficialmente, sino también a corredores y ciclistas. La vialidad, que apenas horas antes estaba llena de vida, hoy luce prácticamente vacía y cerrada al público.

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En tanto, la presidencia municipal de Benito Juárez informó que será en los próximos días cuando el Ayuntamiento dé a conocer las reglas de operación del puente, incluyendo horarios y condiciones de uso.

Entre los lineamientos adelantados, se contempla el cierre diario de la vialidad de 1:30 a 4:30 de la madrugada por mantenimiento, así como un esquema de carriles reversibles: por la mañana, dos carriles operarán en sentido Centro–Zona Hotelera, mientras que por la tarde se ajustará la circulación hacia la Zona Hotelera.