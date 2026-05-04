Inicia rehabilitación del mercado Lucas de Gálvez de Mérida tras retiro de puestos ambulantes

El Ayuntamiento de Mérida inició un operativo nocturno y de madrugada para retirar 45 puestos ambulantes instalados en las inmediaciones del Mercado Lucas de Gálvez, como parte de un plan integral de reordenamiento y rehabilitación de este emblemático centro de abasto.

Las acciones se concentraron principalmente en la calle 56 y zonas aledañas, donde, según autoridades municipales, varios comerciantes ocupaban más espacio del permitido en la vía pública, afectando la movilidad peatonal y el orden urbano.

Noticia Destacada Trenecito del Centenario en Mérida suspende servicio de forma temporal por mantenimiento

Desde las primeras horas del día, personal del Ayuntamiento, en coordinación con la Policía Municipal, ejecutó el retiro de estructuras de diversos giros comerciales.

Durante el operativo también se desmantelaron una bodega y un baño que presuntamente operaban sin autorización y eran utilizados para renta.

Noticia Destacada Mérida impulsa seguridad con Primer Encuentro de Participación Ciudadana en Francisco de Montejo

Por su parte, la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada anunció que este reordenamiento estará acompañado de trabajos de rehabilitación dentro del mercado.

Las autoridades municipales señalaron que el diálogo con los comerciantes continuará en los próximos días, con el fin de alcanzar acuerdos que permitan avanzar en la reorganización sin afectar de manera drástica la actividad económica en la zona.