“No es censura, es una opinión”: La respuesta de la presidenta Sheinbaum por críticas a TV Azteca

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió a las críticas que recibió tras expresar que no veía TV Azteca y sostuvo que su comentario no representa un acto de censura, sino una opinión frente a lo que consideró una campaña de desinformación contra su gobierno.

Durante la conferencia matutina de este martes 26 de mayo, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre los señalamientos que surgieron después de su comentario del día anterior. Sheinbaum afirmó que el tema de fondo es el derecho a la información, reconocido en la Constitución, y la responsabilidad de los medios de comunicación frente a sus audiencias.

La presidenta aseguró que TV Azteca mantiene una ofensiva contra su administración y contra el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con contenidos que calificó como falsos. También relacionó esa postura editorial con el conflicto fiscal de las empresas de Ricardo Salinas Pliego.

Sheinbaum afirma que no busca censurar a TV Azteca

Claudia Sheinbaum rechazó que su comentario implique censura o uso del poder del Estado contra una televisora. Señaló que no ha ordenado retirar señales, quitar concesiones ni intervenir mediante la Secretaría de Gobernación.

La presidenta sostuvo que existe libertad de expresión, prueba de ello, dijo, es que la televisora pudo dedicar su programación a criticar al gobierno y a la presidenta. Sin embargo, defendió que su administración también tiene derecho de réplica para aclarar información que considere falsa.

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Sheinbaum afirmó que cada persona puede ver el canal de su preferencia, pero reiteró que desde su conferencia seguirá respondiendo a lo que considere desinformación en medios nacionales o extranjeros.

Presidenta recuerda origen de TV Azteca y deuda fiscal

Durante su respuesta, Sheinbaum recordó que TV Azteca surgió tras la venta de Imevisión en 1993, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. También mencionó que Ricardo Salinas Pliego adquirió la televisora con un préstamo de Raúl Salinas de Gortari, tema que, dijo, ha generado cuestionamientos sobre el origen de los recursos.

La mandataria también se refirió a los adeudos fiscales de las empresas de Salinas Pliego. Según explicó, hubo un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria para pagar 32 mil millones de pesos, con un primer abono y mensualidades posteriores.

Sheinbaum detalló que hasta ahora se han pagado 13 mil 979 millones 904 mil 051 pesos, mientras que el resto deberá cubrirse en parcialidades hasta julio de 2027.

Sheinbaum defiende derecho de réplica del gobierno

La presidenta contrastó el actual escenario con lo que, según ella, ocurría en gobiernos anteriores, cuando existían presiones telefónicas, acuerdos privados y pagos a medios para influir en líneas editoriales.

Aseguró que su gobierno no actúa de esa forma y que la conferencia matutina funciona como un espacio para responder y contextualizar lo que se publica en medios.

Sheinbaum sostuvo que desde 2018 terminó un régimen de corrupción y privilegios, y que las críticas actuales provienen de sectores que, según afirmó, perdieron beneficios. En ese sentido, insistió en que su comentario sobre TV Azteca fue una opinión política, no una medida de censura.

#Mañanera360. “Decir: no veas TvAzteca, no es una censura, es una opinión”, subraya la presidenta @Claudiashein. No se utiliza el poder del Estado para censurarlos “y ellos lo saben”, argumentó la presidenta. pic.twitter.com/vdmf6G3pc7 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 26, 2026

Gobierno seguirá respondiendo a críticas mediáticas

La mandataria afirmó que continuará usando la conferencia matutina para informar sobre programas, obras, hospitales, inversión extranjera, precios de combustibles y avances de su administración.

También adelantó que seguirá señalando lo que considere mentiras en medios de comunicación, al argumentar que el derecho a la información obliga al gobierno a aclarar datos y ofrecer su versión.

Sheinbaum cerró su respuesta al reiterar que no pedirá sanciones contra la televisora, pero mantendrá su postura crítica frente a contenidos que, desde su visión, buscan afectar al gobierno federal.

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