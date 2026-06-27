Lista de celebridades encontradas sin vida tras sismos en Venezuela

Los devastadores sismos que sacudieron Venezuela continúan dejando un saldo trágico. Mientras los equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda entre edificios colapsados, también se han confirmado los fallecimientos de diversas figuras vinculadas al entretenimiento y al deporte.

Entre los casos que han sido reportados por distintos medios se encuentra el de la actriz venezolana Yorgelis Delgado, recordada por su participación en programas infantiles.

De acuerdo con los reportes, la artista perdió la vida junto a su madre luego de que ambas quedaran atrapadas tras el derrumbe del inmueble donde se encontraban durante los terremotos.

Otra de las pérdidas que ha impactado al ámbito cultural fue la de los cuatro integrantes de la banda de rock Van Der Dijs: Manuel Van Der Dijs, Gabriel Gómez, Xander Hernández y Abraham Foucault.

Los reportes también señalan la muerte del DJ Marlon Pérez, quien habría perdido la vida junto a su esposa embarazada durante el colapso de una estructura.

Por otra parte, estrellas del deporte venezolano también fueron víctimas de la tragedia, como el seleccionado sub-20 Yimvert Berroterán, el futbolista Héctor Bello confirmó el fallecimiento de su esposa, quien murió mientras protegía a su hija durante la emergencia.