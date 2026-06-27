Sentencian a 6 años de prisión a un hombre por el robo violento en una joyería de Chemax

Un hombre identificado como Vicente Emérito G.G. fue sentenciado a 6 años y 8 meses de prisión luego de ser declarado penalmente responsable del delito de robo calificado cometido con violencia, tras los hechos registrados en una joyería del municipio de Chemax.

Durante un procedimiento de juicio abreviado realizado ante el Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó los elementos de prueba integrados en la causa penal 52/2025, mismos que fueron considerados suficientes para acreditar la responsabilidad del acusado y obtener un fallo condenatorio.

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De acuerdo con las investigaciones, el ahora sentenciado ingresó a un establecimiento ubicado en la colonia Centro de Chemax, habilitado como joyería, donde presuntamente amenazó con un arma a dos empleadas del lugar para obligarlas a entregar diversas piezas de oro. Tras obtener el botín, huyó del sitio.

Además de la pena de prisión, la autoridad judicial impuso a Vicente Emérito G.G. una multa equivalente a 175 UMAS, el pago de la reparación del daño, una amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos.

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Como parte de las medidas adicionales, se determinó que, una vez cumplida la condena, el acusado tendrá prohibido acercarse al lugar donde ocurrieron los hechos y a las víctimas involucradas.

Antes de finalizar la audiencia, las partes acordaron dispensar la lectura y explicación de la sentencia, por lo que las sanciones establecidas quedaron firmes y sin posibilidad de apelación.