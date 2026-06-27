Motociclista termina hospitalizado tras grave accidente en el malecón de Champotón

Al intentar rebasar a exceso de velocidad entre dos unidades pesadas, un motorista de una Italika 250Z sufrió un terrible accidente, dejándolo con posible fractura, mientras que su caballo de acero quedó destrozado en el malecón de Champotón.

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El hecho ocurrió hace unos momentos, alrededor de las 15:30 horas de este sábado, sobre el carril interno de la avenida Carlos Sansores de la zona costera.

Según testigos, al momento de realizar la maniobra para rebasar chocó con la parte trasera de una unidad estacionada, lo que hizo que perdiera el equilibrio y terminó tendido sobre el pavimento. Su unidad fue aplastada por un tráiler al que presuntamente rebasó.

Al lugar llegaron elementos de la policía, mientras que paramédicos del SAMU se encargaron de llevarlo al hospital local para su valoración. El tráiler involucrado avanzó varios metros adelante, para estacionarse a la altura del cementerio antiguo de Champotón.

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JGH