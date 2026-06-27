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Motociclista termina hospitalizado tras grave accidente en el malecón de Champotón

Un motociclista terminó en el hospital con posibles fracturas y su unidad destrozada tras chocar y caer bajo las llantas de un tráiler en la avenida Carlos Sansores de Champotón.

Por Jorge May

27 de jun de 2026

1 min

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Un motociclista sufrió un grave accidente en el malecón de Champotón al intentar rebasar a exceso de velocidad entre dos unidades pesadas.
Un motociclista sufrió un grave accidente en el malecón de Champotón al intentar rebasar a exceso de velocidad entre dos unidades pesadas. / Jorgr May

Al intentar rebasar a exceso de velocidad entre dos unidades pesadas, un motorista de una Italika 250Z sufrió un terrible accidente, dejándolo con posible fractura, mientras que su caballo de acero quedó destrozado en el malecón de Champotón.

Una conductora provocó un accidente al intentar estacionarse en la colonia Plan Chac.

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El hecho ocurrió hace unos momentos, alrededor de las 15:30 horas de este sábado, sobre el carril interno de la avenida Carlos Sansores de la zona costera.

Según testigos, al momento de realizar la maniobra para rebasar chocó con la parte trasera de una unidad estacionada, lo que hizo que perdiera el equilibrio y terminó tendido sobre el pavimento. Su unidad fue aplastada por un tráiler al que presuntamente rebasó.

Al lugar llegaron elementos de la policía, mientras que paramédicos del SAMU se encargaron de llevarlo al hospital local para su valoración. El tráiler involucrado avanzó varios metros adelante, para estacionarse a la altura del cementerio antiguo de Champotón.

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JGH

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