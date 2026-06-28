Activan alerta amarilla en CDMX por lluvias; se reportan inundaciones

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México debido al pronóstico de lluvias fuertes, vientos intensos y posible caída de granizo para la tarde y noche de hoy.
Pronóstico y Condiciones Metereológicas
- Precipitaciones: Se estiman lluvias de entre 15 y 29 mm.
- Rachas de viento: Se prevén vientos fuertes en al menos 10 demarcaciones de la capital.
- Riesgos: Caída de granizo, encharcamientos en vialidades y caída de ramas o árboles.
Recomendaciones de Protección Civil
- Equipamiento: Portar paraguas o impermeable al salir de casa.
- Drenaje: No arrojar basura ni grasas en las calles para evitar que las coladeras se obstruyan.
- Movilidad: Conducir con extrema precaución por pavimento mojado y evitar cruzar calles inundadas.
- Seguridad en calle: Mantenerse alejado de muros, cables de luz, árboles o anuncios espectaculares con riesgo de caer