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México / Sucesos

Activan alerta amarilla en CDMX por lluvias; se reportan inundaciones

Se estiman lluvias de entre 15 y 29 mm y vientos fuertes en al menos 10 demarcaciones de la capital.

Por Redacción Por Esto!

28 de jun de 2026

1 min

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Activan alerta amarilla en CDMX por lluvias; se reportan inundaciones
Activan alerta amarilla en CDMX por lluvias; se reportan inundaciones

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México debido al pronóstico de lluvias fuertes, vientos intensos y posible caída de granizo para la tarde y noche de hoy.

Pronóstico y Condiciones Metereológicas

  • Precipitaciones: Se estiman lluvias de entre 15 y 29 mm.
  • Rachas de viento: Se prevén vientos fuertes en al menos 10 demarcaciones de la capital.
  • Riesgos: Caída de granizo, encharcamientos en vialidades y caída de ramas o árboles.

Recomendaciones de Protección Civil

  • Equipamiento: Portar paraguas o impermeable al salir de casa.
  • Drenaje: No arrojar basura ni grasas en las calles para evitar que las coladeras se obstruyan.
  • Movilidad: Conducir con extrema precaución por pavimento mojado y evitar cruzar calles inundadas.
  • Seguridad en calle: Mantenerse alejado de muros, cables de luz, árboles o anuncios espectaculares con riesgo de caer

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