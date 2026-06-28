Activan alerta amarilla en CDMX por lluvias; se reportan inundaciones

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la Ciudad de México debido al pronóstico de lluvias fuertes, vientos intensos y posible caída de granizo para la tarde y noche de hoy.

Pronóstico y Condiciones Metereológicas

Precipitaciones : Se estiman lluvias de entre 15 y 29 mm .

: Se estiman lluvias de entre . Rachas de viento : Se prevén vientos fuertes en al menos 10 demarcaciones de la capital.

: Se prevén vientos fuertes en al menos 10 demarcaciones de la capital. Riesgos: Caída de granizo, encharcamientos en vialidades y caída de ramas o árboles.

Atendimos un encharcamiento en el pueblo Santa Cruz Xochitepec, en @XochimilcoAl, donde realizamos labores para reducir los niveles de agua acumulada en un área aproximada de 500 metros cuadrados, con un tirante de 40 centímetros.#ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/zXMVyKreLJ — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) June 29, 2026

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