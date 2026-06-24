CDMX activa Alerta Amarilla por lluvias fuertes y posible granizo este 24 de junio

Autoridades de la Ciudad de México activaron la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías por el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este miércoles 24 de junio.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que las precipitaciones podrían iniciar a partir de las 16:00 horas, con acumulados de entre 15 y 29 milímetros.

De acuerdo con la dependencia capitalina, las lluvias podrían provocar encharcamientos, corrientes de agua en calles, caída de ramas, árboles y lonas, por lo que pidió a la población extremar precauciones.

¿Qué alcaldías están en Alerta Amarilla por lluvias?

La Alerta Amarilla fue activada para toda la Ciudad de México debido a la posibilidad de lluvias fuertes generalizadas.

Protección Civil recomendó a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales y tomar previsiones si debe salir durante la tarde o noche.

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También pidió evitar zonas con acumulación de agua, no intentar cruzar corrientes y reportar árboles, cables o estructuras en riesgo.

Recomendaciones ante lluvias fuertes en CDMX

La SGIRPC pidió mantener limpias las coladeras cercanas a viviendas y negocios para evitar taponamientos que generen inundaciones.

También recomendó no tirar basura en calles, ríos o barrancas, evitar pisar cables caídos y alejarse de zonas lodosas, barrancas o puntos donde pueda presentarse arrastre de piedras.

En caso de inundación dentro de una vivienda, las autoridades sugieren desconectar la energía eléctrica y ubicarse en zonas altas, como segundos pisos o azoteas.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del miércoles 24/06/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Umw3sLwSsB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 24, 2026

Piden evitar estructuras ligeras si cae granizo

Ante la posible caída de granizo, Protección Civil pidió no permanecer debajo de lonas, estructuras ligeras o árboles.

La dependencia también recomendó tener a la mano una lámpara, radio portátil y pilas, además de seguir información oficial sobre el clima.

Las autoridades capitalinas recordaron que, ante cualquier emergencia, la población puede comunicarse al 911.

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