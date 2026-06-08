A qué hora llueve hoy lunes en la CDMX. Activan Alerta Amarilla en 10 alcaldías

El Gobierno de la Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este lunes 8 de junio de 2026.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que las condiciones de lluvia se esperan entre las 14:00 y las 21:00 horas, con acumulados de entre 15 y 29 milímetros en distintas zonas de la capital.

De acuerdo con la dependencia, la alerta aplica para 10 alcaldías, por lo que se pidió a la población tomar precauciones, especialmente en áreas con antecedentes de encharcamientos, inundaciones o caída de ramas.

¿En qué alcaldías de CDMX se activó la Alerta Amarilla?

Protección Civil capitalina activó la Alerta Amarilla en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

En estas demarcaciones se prevén lluvias fuertes, acompañadas de posible granizo. Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían afectar la movilidad, principalmente en vialidades con acumulación de agua o zonas donde el drenaje se obstruye con basura.

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La dependencia pidió a la ciudadanía mantenerse informada por canales oficiales y atender las recomendaciones preventivas para reducir riesgos durante la tarde y noche.

¿Qué recomendaciones emitió Protección Civil por lluvias en CDMX?

Ante la Alerta Amarilla, las autoridades recomendaron portar paraguas o impermeable, barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que impidan el paso del agua.

También solicitaron no verter grasas en el drenaje, evitar cruzar caminos con encharcamientos o zonas inundadas, y conducir con precaución, debido a que podrían encontrarse ramas, objetos arrastrados o restos de árboles sobre la vía pública.

Protección Civil pidió apartarse de muros, árboles, cables de luz y espectaculares que presenten riesgo de caída.

En caso de emergencia, la población puede comunicarse al 911, al 55 5658 1111 de Locatel o al 55 5683 2222. También se puede consultar información actualizada en las cuentas oficiales de Protección Civil de la Ciudad de México.

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