Sismo de magnitud 6.1 sacude las costas de Sinaloa; descartan riesgo de tsunami

Un sismo de magnitud 6.1 se registró la tarde de este martes 30 de junio de 2026 frente a las costas de Sinaloa, informó el Servicio Sismológico Nacional, SSN, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 116 kilómetros al suroeste de Guasave.

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De acuerdo con el reporte preliminar, el temblor ocurrió a las 13:45:36 horas, tiempo del Centro de México, en las coordenadas 24.712 grados de latitud y -109.130 grados de longitud, con una profundidad de apenas 5 kilómetros.

El sismo se originó en aguas del Golfo de California, una región con actividad sísmica moderada. Debido a su magnitud y escasa profundidad, pudo ser percibido en diversos municipios de Sinaloa, entre ellos Guasave, Ahome, Culiacán y zonas cercanas. Tras el evento, autoridades de Protección Civil activaron de inmediato los protocolos de revisión correspondientes.

SISMO Magnitud 6.1 Loc. 116 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN 30/06/26 13:45:36 Lat 24.712 Lon -109.130 Pf 5.0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 30, 2026

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que, de acuerdo con el boletín del Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina, SEMAR, se confirma la ausencia de variaciones importantes en el nivel del mar. Debido a esto, las autoridades estiman que no habrá peligro para la operación portuaria ni para la población. Finalmente, se exhortó a los habitantes a mantener la calma, evitar difundir rumores y seguir únicamente la información oficial.

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JGH