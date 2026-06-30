Morena exige disculpa pública de El Universal a AMLO por falsa entrevista atribuida a Carlos Monsiváis

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, exigió al diario El Universal ofrecer una disculpa pública al expresidente Andrés Manuel López Obrador, tras la publicación de una entrevista falsa atribuida al escritor Carlos Monsiváis, difundida el pasado 18 de junio.

Durante una conferencia de prensa, Montiel sostuvo que la difusión de ese contenido no puede considerarse un error periodístico, sino un acto deliberado para desacreditar al exmandatario.

La líder del partido afirmó que la libertad de expresión no debe utilizarse como argumento para difundir información falsa y aseguró que los medios de comunicación tienen la responsabilidad de verificar los contenidos que publican.

"Desde Morena exigimos una disculpa pública a Andrés Manuel López Obrador. La libertad de expresión jamás puede ser pretexto para difundir mentiras", expresó.

Ariadna Montiel rechaza que se trate de un error editorial

La dirigente morenista aseguró que la publicación de la supuesta entrevista a Carlos Monsiváis forma parte de una estrategia política impulsada por sectores opositores.

Según Montiel, el caso refleja una campaña de desinformación dirigida contra el movimiento de la Cuarta Transformación y contra el expresidente López Obrador.

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En ese sentido, sostuvo que la oposición ha recurrido a lo que calificó como "guerra sucia" debido a la falta de respaldo ciudadano.

Afirmó que la difusión de información falsa constituye una práctica que busca influir en la opinión pública mediante ataques personales y no a través del debate político.

Morena pide una disculpa directa para AMLO

Ariadna Montiel señaló que la rectificación realizada previamente por El Universal, dirigida a la familia de Carlos Monsiváis, resulta insuficiente.

Indicó que el medio de comunicación debe asumir plenamente su responsabilidad editorial y ofrecer una disculpa pública, formal y directa al expresidente López Obrador, al considerar que fue el principal afectado por la difusión del contenido.

"Exigimos categóricamente que asuma su responsabilidad editorial y ofrezca una disculpa pública, formal y directa a Andrés Manuel López Obrador, quien fue blanco de esta infamia", declaró.

La dirigente insistió en que retirar la publicación o reconocer parcialmente el error no resuelve el daño ocasionado por la circulación de información falsa.

Morena anuncia que mantendrá las asambleas informativas

Montiel afirmó que, ante lo que considera una campaña de desinformación en algunos medios nacionales e internacionales, Morena continuará fortaleciendo sus mecanismos de comunicación directa con la ciudadanía.

Explicó que las asambleas informativas seguirán realizándose en distintas regiones del país para mantener contacto con la población y difundir la postura del movimiento sobre los principales temas de interés público.

A su juicio, este modelo permite contrarrestar versiones que calificó como falsas o distorsionadas.

Condena el uso de la homofobia y reconoce a la familia de Carlos Monsiváis

Durante su mensaje, la dirigente nacional de Morena también rechazó el uso de discursos de odio y expresiones homofóbicas como herramientas de confrontación política.

Consideró que recurrir a ese tipo de prácticas únicamente evidencia la falta de argumentos de quienes las promueven y llamó a mantener el debate público dentro del respeto y la legalidad.

📰 Compartimos posicionamiento:



MORENA EXIGE DISCULPA PÚBLICA DEL PERIÓDICO EL UNIVERSAL HACIA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR pic.twitter.com/OWTtxpgItJ — Morena (@PartidoMorenaMx) June 30, 2026

Asimismo, reconoció la postura asumida por la familia de Carlos Monsiváis, que desmintió la autenticidad de la entrevista publicada y exigió respeto a la memoria del escritor.

Montiel sostuvo que la intervención de los familiares permitió aclarar la falsedad del contenido y defendió la importancia de preservar el legado del autor sin manipulación ni atribuciones apócrifas.

Finalmente, reiteró que Morena mantendrá su exigencia para que El Universal emita una disculpa pública dirigida expresamente a Andrés Manuel López Obrador, al considerar que la publicación afectó tanto su imagen como el debate público.

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