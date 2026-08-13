Gestionan transporte para el fraccionamiento Girasoles en Kanasín del programa Vivienda para el Bienestar

El alcalde de Kanasín, Edwin Bojórquez Ramírez, pidió que el transporte público urbano llegue al nuevo fraccionamiento Los Girasoles (donde ayer fueron entregadas 208 viviendas), como parte de las acciones para atender las necesidades de movilidad de las familias que habitarán el desarrollo.

El edil informó que desde hace un año se trabaja con el Gobierno del Estado y concesionarios del transporte para incorporar el fraccionamiento a las rutas del servicio urbano Va y Ven.

Actualmente, los habitantes sólo cuentan con mototaxis, por lo que consideró necesario ampliar la oferta conforme aumente el número de residentes.

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En Los Girasoles se construyen más de 400 viviendas; las primeras 208 fueron entregadas ayer. Bojórquez Ramírez señaló que el transporte urbano será fundamental para facilitar los traslados de las familias hacia sus centros de trabajo, escuelas y otros servicios.

Servicios municipales

El Ayuntamiento de Kanasín construyó la calle principal del nuevo desarrollo y se encargará de servicios como la recolección de basura, alumbrado público y seguridad pública.

El Presidente Municipal señaló que garantizar estos servicios es especialmente importante debido a que las viviendas están dirigidas a trabajadores con ingresos de entre uno y 2.9 salarios mínimos.

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Durante su intervención en la entrega de viviendas, destacó que el municipio se incorporó al Programa Vivienda para el Bienestar desde que se plantearon sus alcances y mantiene coordinación con el Infonavit para facilitar la llegada de nuevos desarrollos habitacionales.

Bojórquez Ramírez consideró que la entrega de las casas representa para las familias la posibilidad de contar con un patrimonio propio y mejores condiciones para establecerse en el municipio.

El desarrollo forma parte del esquema federal, mediante el cual se busca ampliar el acceso a vivienda para trabajadores que enfrentan dificultades para adquirir una casa en el mercado.