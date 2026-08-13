Discusión en barbería de Champotón deja un lesionado y un detenido

Anoche, una discusión registrada al interior de una barbería ubicada en el Centro de Champotón, terminó con una persona lesionada con arma blanca y un sujeto detenido.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:40 horas en dicho establecimiento situado en la esquina de la calle 27 con 36 en la colonia antes referida.

Según testigos oculares, el presunto agresor y empleado del lugar, identificado como Y.A.A.Q., sostuvo una discusión con el propietario del negocio.

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En la disputa que escaló a empujones, presuntamente Y.A.A.Q. tomó unas tijeras y se abalanzó contra su patrón, quien durante el forcejeo resultó lesionado.

Ante la situación, los clientes y otros empleados solicitaron apoyo a los números de emergencia, y lograron someter al presunto agresor que intentaba huir.

Más tarde, arribó al sitio la policía municipal, quien se encargó de detener al sujeto y llevarlo a la Fiscalía General del Estado de Campeche con sede en Champotón. La parte afectada ya interpuso una denuncia en el Ministerio Público (MP) para el deslinde de responsabilidades.

Por su parte, la persona lesionada, identificada como A.R., recibió atención médica por parte de los paramédicos. Al parecer, recibió dos cortadas en una de sus manos.