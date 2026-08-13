¿Quién juega hoy jueves 13 de agosto de 2026: Leagues Cup y mexicanos en el extranjero

La agenda futbolística de este jueves 13 de agosto presenta una jornada con actividad internacional y tres encuentros de la Leagues Cup 2026, donde clubes de la Liga MX se medirán ante representantes de la MLS.

Además, habrá participación de mexicanos en el extranjero, con partidos correspondientes a torneos europeos y a la Liga de Arabia. Aquí te presentamos los horarios para que no te pierdas ningún encuentro.

Partidos de hoy jueves 13 de agosto

Leagues Cup 2026

Philadelphia Union vs. Santos Laguna — 17:00 horas

— América vs. Austin FC — 18:30 horas

— Cruz Azul vs. Chicago Fire — 19:00 horas

Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México.

Mexicanos en el extranjero

La actividad comenzará desde la mañana con partidos de las competencias europeas. En la UEFA Conference League, el Gyori ETO enfrentará al Riga a las 11:00 horas, en un partido que tendrá como atractivo la presencia del técnico mexicano Efraín Juárez.

Más tarde, a las 12:30 horas, el Anderlecht se enfrentará al PAOK en la Europa League, encuentro en el que también habrá participación de futbolistas mexicanos.

En Arabia Saudita, el Al-Shabab vs. Al Qadisiya comenzará a las 12:00 horas. El duelo marcará el regreso del mexicano Julián Quiñones con su club después de su participación con la Selección Mexicana.

Horarios de los partidos en la Península

Campeche

Gyori ETO vs. Riga: 11:00

Al-Shabab vs. Al Qadisiya: 12:00

Anderlecht vs. PAOK: 12:30

Philadelphia Union vs. Santos Laguna: 17:00

América vs. Austin: 18:30

Cruz Azul vs. Chicago Fire: 19:00

Yucatán

Gyori ETO vs. Riga: 11:00

Al-Shabab vs. Al Qadisiya: 12:00

Anderlecht vs. PAOK: 12:30

Philadelphia Union vs. Santos Laguna: 17:00

América vs. Austin: 18:30

Cruz Azul vs. Chicago Fire: 19:00

Quintana Roo

Gyori ETO vs. Riga: 12:00

Al-Shabab vs. Al Qadisiya: 13:00

Anderlecht vs. PAOK: 13:30

Philadelphia Union vs. Santos Laguna: 18:00

América vs. Austin: 19:30

Cruz Azul vs. Chicago Fire: 20:00

Así, la jornada tendrá actividad prácticamente durante todo el día, con especial atención en los tres partidos de Leagues Cup que disputarán equipos mexicanos ante clubes de la MLS.