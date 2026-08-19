Cae Fausto “N”, presunto implicado en el secuestro de El Mayo Zambada y homicidio de Cuén

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este miércoles 19 de agosto a Fausto “N”, señalado como posible implicado en los hechos relacionados con el secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, ocurrido en julio de 2024, así como por su probable intervención en el encubrimiento del homicidio de Héctor Melesio Cuén, registrado en Culiacán, Sinaloa.

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La captura se realizó en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, mediante un operativo en el que participaron elementos de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, la Policía Federal Ministerial e INTERPOL. El detenido contaba con una orden de aprehensión emitida por un juez de control federal.

De acuerdo con la investigación de la FGR, Fausto “N” habría acompañado a Héctor Melesio Cuén a la reunión en la que Ismael Zambada sería secuestrado y presuntamente estuvo presente durante los hechos. La dependencia no lo señala como autor material del secuestro, sino como una persona que habría presenciado lo ocurrido y cuya actuación posterior forma parte de las indagatorias.

Las acusaciones que sustentan la orden de aprehensión están relacionadas con su probable intervención en los delitos de encubrimiento en el homicidio de Cuén y falsedad de declaraciones ante autoridades de procuración de justicia. Según la Fiscalía, después de los hechos habría incurrido en contradicciones y omitido proporcionar información verídica sobre lo sucedido.

La FGR sostiene que estas presuntas acciones habrían tenido como finalidad desvirtuar lo ocurrido y engañar a las autoridades, lo que habría obstaculizado el esclarecimiento tanto de las circunstancias que rodearon el secuestro de “El Mayo” como de la muerte de Héctor Melesio Cuén.

El caso se remonta a julio de 2024, cuando Zambada terminó en territorio de Estados Unidos. Desde entonces, las autoridades mexicanas mantienen investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que habría sido privado de la libertad y trasladado fuera del país, así como la relación de esos acontecimientos con el homicidio del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Con la detención de Fausto “N”, la Fiscalía considera que avanza una de las líneas relevantes de una investigación que ha calificado como compleja y con implicaciones para la soberanía y la seguridad nacional. El detenido deberá enfrentar el proceso correspondiente para que la autoridad judicial determine su situación jurídica.

La FGR precisó que Fausto “N” debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad competente.