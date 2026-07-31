Periodistas y activistas de Campeche podrían recibir protección legal; presentan nueva iniciativa

Activistas defensores de derechos humanos y periodistas de Campeche podrían contar con la protección legal del Estado mediante medidas preventivas y de seguridad destinadas a salvaguardar su integridad, la de sus familias y la de personas cercanas, en caso de enfrentar situaciones de riesgo por el ejercicio de sus actividades.

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Lo anterior, luego de que la Secretaría de Gobierno (Segob) y la Consejería Jurídica del Estado presentaran ante el Congreso local la iniciativa de Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas del Estado de Campeche.

El titular de la Consejería Jurídica, Adrián Serrano Barrientos, explicó que la propuesta busca dotar a la entidad de un marco jurídico propio, ya que actualmente Campeche carece de una legislación específica en la materia, aunque a nivel federal ya existe un mecanismo de protección para estos sectores.

Detalló que la iniciativa contempla la implementación de medidas preventivas, provisionales y de protección cuando se determine que un periodista o un defensor de derechos humanos enfrenta riesgo por su labor. Estas acciones también podrán extenderse a familiares o personas con vínculos cercanos, con el objetivo de garantizar su seguridad e integridad.

Adrián Serrano Barrientos explicó que Campeche no cuenta con una ley propia en la materia, dependiendo del marco federal. / Alejandro Balan

Para ello, el proyecto prevé la creación de un Comité Interinstitucional, presidido por la Secretaría de Gobierno e integrado por representantes de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), la Fiscalía General del Estado (Fgecam), el Congreso del Estado y el Poder Judicial. Este órgano será el encargado de analizar y determinar las medidas de protección que correspondan en cada caso.

Asimismo, la iniciativa establece la conformación de un Consejo Consultivo, integrado por periodistas y personas defensoras de derechos humanos con trayectoria reconocida, quienes participarán en la toma de decisiones relacionadas con las acciones de protección y aportarán su experiencia para fortalecer el funcionamiento del mecanismo.

Serrano Barrientos señaló que la elaboración de la propuesta incluyó un proceso de socialización con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam) y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, cuyas observaciones y recomendaciones fueron incorporadas al proyecto para fortalecer su contenido.

Indicó que ahora corresponderá al Congreso del Estado dar trámite legislativo a la iniciativa, turnándola a comisiones para su análisis y dictaminación. No descartó que los diputados determinen la realización de foros o mesas de trabajo con periodistas y defensores para enriquecer la propuesta antes de su eventual aprobación. Por Alejandro Balán.

JGH