Asesinan al periodista Luis Ángel López en Veracruz; contaba con medidas de protección

El periodista de nota roja Luis Ángel López Valdez fue asesinado a tiros durante la madrugada de este jueves 11 de junio en Poza Rica, Veracruz, entidad señalada por organizaciones civiles como una de las más riesgosas para ejercer el periodismo en México.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, el comunicador fue atacado sobre la avenida 20 de Noviembre, en la cabecera municipal de Poza Rica, una zona petrolera del norte de Veracruz donde se han registrado hechos recientes de violencia contra reporteros y comunicadores.

Luis Ángel López trabajaba en “Vanguardia de Veracruz” y también se desempeñaba como subdelegado de la organización de rescate Cruz Ámbar. Sus compañeros señalaron que contaba con medidas cautelares y de seguridad vigentes por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP).

¿Qué se sabe del asesinato de Luis Ángel López en Poza Rica?

El ataque ocurrió durante la madrugada del 11 de junio, en una vialidad de Poza Rica. Hasta el momento, las autoridades no han informado detalles sobre el móvil del crimen ni sobre personas detenidas por estos hechos.

El medio donde laboraba confirmó el fallecimiento del reportero y expresó condolencias a sus familiares. En su mensaje, “Vanguardia de Veracruz” recordó que López Valdez también formaba parte de Cruz Ámbar.

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Compañeros del periodista señalaron que había recibido amenazas de elementos policiales de la región, por lo que contaba con mecanismos de protección. La investigación deberá establecer si el homicidio está relacionado con su labor periodística o con alguna otra línea de investigación.

¿Qué otros ataques contra periodistas han ocurrido en Veracruz?

El asesinato de Luis Ángel López ocurre meses después del crimen contra Carlos Castro, también periodista de nota roja en Poza Rica y director del portal “Código Norte”. Castro fue atacado a tiros dentro de un restaurante bar de su familia, luego de haber salido de la región por amenazas.

A este caso se suma el secuestro de la reportera Roxana Ramírez, ocurrido en el sur de Veracruz. Su desaparición generó alarma luego de que se difundiera un video en el que sujetos armados ingresaban a su domicilio y se la llevaban por la fuerza.

Otro periodista asesinado en Veracruz; Luis Ángel López fue ejecutado a balazos en Poza Rica



Durante la madrugada de este jueves, el reportero de la sección policiaca Luis Ángel López fue ejecutado a balazos en el municipio de Poza Rica, al norte del…https://t.co/Vq3rv4Hw8V pic.twitter.com/vNMSAPywFv — René del Valle B. La Aldea (de la Información) (@renedelvalleb) June 11, 2026

¿Por qué Veracruz es considerado un estado peligroso para periodistas?

Veracruz acumula un historial de agresiones contra comunicadores, especialmente contra quienes cubren seguridad, crimen y nota roja. De acuerdo con datos de la CEAPP citados en reportes locales, entre 2005 y 2024 se contabilizaron 31 asesinatos de periodistas y cuatro comunicadores desaparecidos en la entidad.

El crimen de Luis Ángel López vuelve a colocar bajo atención la vulnerabilidad de periodistas que trabajan en zonas con altos niveles de violencia. También abre nuevos cuestionamientos sobre la eficacia de las medidas de protección para comunicadores amenazados en Veracruz.

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