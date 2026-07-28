Fiscalía de Oaxaca protege a periodistas; ¿qué medidas activa y por qué razón?

A través de un comunicado oficial. la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) dio a conocer que, derivado de los hechos reportados por la periodista Jaqueline Robles y de la denuncia presentada en esta dependencia, se activaron de manera inmediata los protocolos de atención y protección para periodistas, con el objetivo de salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio de su profesión.

“Como parte de las acciones implementadas, la FGEO dictó las medidas de protección correspondientes y estableció los canales de atención directa para la víctima, al tiempo que desarrolla los actos de investigación que permitan esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en que ocurrieron”, detalló la Fiscalía en el documento.

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Además, aseguró que trabaja bajo protocolos especializados para la atención de delitos cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas, siempre apegados a los estándares nacionales e internacionales de protección, dando prioridad a un enfoque preventivo, diferencial y de respeto a la libertad de expresión, destacó.

“La Fiscalía de Oaxaca reitera su compromiso de brindar una atención integral a las víctimas, garantizar las condiciones para el ejercicio libre y seguro del periodismo, así como agotar todas las líneas de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, fincar las responsabilidades que correspondan conforme a la ley”, concluyó.