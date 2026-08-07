Tras alerta de seguridad, EU anuncia reanudación parcial de actividades en Michoacán

El gobierno de Estados Unidos, ha informado que va a reanudar de forma parcial sus actividades en Michoacán, esto será a partir del día de mañana, sábado 8 de agosto.

Las zonas en las que se van a reanudar las actividades, son Tancítaro, Tacámbaro, Uruapan y la zona comprendida entre Morelia y Pátzcuaro. Todo esto, se anuncia después del trabajo en materia de seguridad en conjunta, así lo ha dado a conocer el embajador estadounidense Ronald Johnson.

"Continuaremos evaluando las condiciones y ajustando nuestras operaciones según corresponda. Un sector agrícola seguro beneficia a nuestras dos naciones al garantizar la producción de alimentos, fortalecer las cadenas de suministro y apoyar la prosperidad económica"

Noticia Destacada Sheinbaum Pardo busca reactivar exportación de aguacate de Michoacán a EU; plantea inspecciones de Senasica

También, agradeció el apoyo del gobierno mexicano y las medidas que fueron tomadas para reforzar la seguridad, tanto de los habitantes de las zonas como del personal estadounidense.

¿Por qué se habían suspendido las actividades en Michoacán?

Fue el miércoles pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos suspendió sus actividades en la entidad, ya que había una amenaza contra los intereses estadounidenses.

El Gobierno de los Estados Unidos reanuda parcialmente sus actividades en Michoacán como resultado de la coordinación continua en materia de seguridad con Méxicohttps://t.co/aOUsYcupi0 pic.twitter.com/rJcdLbuaQ5 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) August 7, 2026

Aunque no revelaron más detalles sobre la amenaza, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, aseguró en redes sociales que se habían suspendido de forma temporal las inspecciones de los trabajadores estadounidenses para su seguridad, esto después de las detenciones relacionadas con casos de extorsión.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal