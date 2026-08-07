Sheinbaum Pardo busca reactivar exportación de aguacate de Michoacán a EU; plantea inspecciones de Senasica

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este viernes 7 de agosto se llevará a cabo una reunión entre autoridades mexicanas y representantes de la Embajada de Estados Unidos para buscar una solución a la suspensión temporal de las exportaciones de aguacate de Michoacán.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria explicó que el encuentro está previsto para las 11:00 horas y tendrá como uno de sus puntos centrales la propuesta de que personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) pueda asumir determinadas labores de inspección mientras se resuelve la situación con las autoridades estadounidenses.

El objetivo, señaló Sheinbaum, es destrabar las operaciones y permitir que los envíos hacia Estados Unidos puedan reanudarse a la brevedad. La suspensión está relacionada con condiciones de seguridad para personal estadounidense encargado de participar en las revisiones necesarias para la exportación.

¿Qué propone México para reanudar la exportación de aguacate?

Sheinbaum explicó que durante la reunión se analizará la posibilidad de que inspectores de Senasica desarrollen las actividades necesarias para evitar que la pausa se prolongue.

Este mecanismo tiene antecedentes. En otros momentos, México y Estados Unidos han acordado esquemas en los que Senasica supervisa y certifica huertos participantes en el programa de exportación, mientras autoridades del Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos (APHIS) realizan seguimiento documental de las condiciones fitosanitarias.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum anuncia plan de seguridad para reactivar exportación de aguacate de Michoacán a EU

Al encuentro asistirán representantes de las secretarías de Agricultura y de Seguridad y Protección Ciudadana. La presidenta no confirmó si Omar García Harfuch estará personalmente en la reunión.

La prioridad del Gobierno federal, aseguró, es resolver los problemas de seguridad que provocaron la interrupción y generar las condiciones necesarias para liberar nuevamente las exportaciones.

Productores de aguacate piden apoyo en seguridad, certificación y temas fiscales

La presidenta también se refirió a la reunión que sostuvo esta semana con productores y representantes de la industria aguacatera de Michoacán.

Durante el encuentro se presentaron solicitudes relacionadas con seguridad, certificación de la calidad de la fruta y asuntos administrativos vinculados con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Sheinbaum indicó que distintas dependencias participan en la atención de estas demandas, entre ellas las secretarías de Agricultura, Seguridad y Defensa, además de la Guardia Nacional.

El sector tiene una importancia considerable para la economía de Michoacán. El Gobierno estatal estima que la cadena agroexportadora del aguacate genera más de 200 mil empleos directos e indirectos en la entidad.

Además, las exportaciones mexicanas de aguacate hacia Estados Unidos crecieron 35 por ciento durante el primer cuatrimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura.

#MañaneraDelPueblo. Hoy a las 11:00 am se realizará la reunión de trabajo para acordar la reanudación de las exportaciones de aguacate a EU, informa @Claudiashein . pic.twitter.com/S5DE4eDtAA — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) August 7, 2026

Sheinbaum ordena reforzar seguridad en zonas productoras de Michoacán

Otro de los puntos abordados fue la situación de seguridad en las regiones aguacateras. La mandataria aseguró que los indicadores han mejorado en la zona de Uruapan, aunque productores han reportado problemas en otros municipios.

Ante estos señalamientos, Sheinbaum instruyó reforzar la presencia de la Guardia Nacional y mantener coordinación con los productores para proteger tanto las actividades agrícolas como al personal vinculado con los procesos de certificación e inspección.

Estados Unidos ha suspendido anteriormente inspecciones de aguacate en Michoacán cuando ha considerado que existen riesgos para su personal. En esos casos, APHIS ha condicionado la reanudación de las operaciones al establecimiento de garantías suficientes de seguridad.

La reunión de este viernes será clave para determinar si México y Estados Unidos alcanzan un acuerdo que permita reactivar los envíos. El Gobierno mexicano busca que la suspensión sea breve y evitar mayores afectaciones a una de las principales cadenas agroexportadoras de Michoacán.

IO