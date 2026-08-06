Presidenta Sheinbaum anuncia plan de seguridad para reactivar exportación de aguacate de Michoacán a EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció un plan para reforzar la seguridad en distintas zonas productoras de aguacate de Michoacán, luego de que Estados Unidos suspendió las actividades de su personal en la entidad y se interrumpieron las inspecciones necesarias para exportar el fruto.

Durante la conferencia matutina de este jueves 6 de agosto, realizada en Palacio Nacional, la mandataria explicó que sostuvo una reunión con representantes de la principal asociación de productores y empacadores exportadores de aguacate del estado.

El encuentro abordó tanto las condiciones de seguridad que enfrenta la industria como las consecuencias de la decisión estadounidense. Sheinbaum confió en que la suspensión sea breve y aseguró que ya existe una ruta de trabajo acordada con el sector.

La Embajada de Estados Unidos informó que desde el 5 de agosto suspendió las actividades de su gobierno en Michoacán debido a una amenaza contra intereses estadounidenses. La alerta no detalló la naturaleza del riesgo y reiteró que la entidad permanece en el Nivel 4 de su sistema de recomendaciones de viaje.

¿Cómo busca México reanudar la exportación de aguacate?

Sheinbaum explicó que el Gobierno mexicano solicitó una reunión urgente con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y las áreas responsables de las inspecciones. Las gestiones son realizadas mediante la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Roberto Velasco, responsable de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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Para que el aguacate pueda ingresar a Estados Unidos, los huertos y empaques deben cumplir con revisiones previstas en el Plan de Trabajo Operativo bilateral. Este mecanismo incluye inspecciones, trazabilidad, medidas fitosanitarias y supervisión de la logística de exportación.

La presidenta señaló que la prioridad es conseguir el regreso de los inspectores estadounidenses. Como opción adicional, planteó que personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria pueda asumir temporalmente algunas de esas tareas, aunque esa alternativa tendría que acordarse con Washington.

Guardia Nacional reforzará zonas aguacateras de Michoacán

El plan incluye aumentar la presencia de la Guardia Nacional en áreas donde los productores consideran que todavía existe una cobertura insuficiente.

Sheinbaum recordó que ya se desplegaron integrantes de la Guardia Nacional y del Ejército en Uruapan y otros puntos de la región aguacatera. Sin embargo, durante la reunión los empresarios solicitaron ampliar la vigilancia hacia otra zona productiva que requiere mayor atención.

La mandataria afirmó que las autoridades federales mantendrán las mesas de trabajo con productores y empacadores, además de revisar periódicamente los avances en seguridad. El objetivo es ofrecer condiciones que permitan a los inspectores retomar sus actividades sin riesgos.

La presidenta @Claudiashein anuncia que se reforzará seguridad en Michoacán ante suspensión de exportación de aguacate a EU 🥑



Revela que ya tiene un plan de acción para reactivar la exportación del producto a Estados Unidos pic.twitter.com/9YGsnJC6iC — Por Esto! Online (@PorEstoOnline) August 6, 2026

Sheinbaum descarta afectación económica grave si la suspensión es breve

La presidenta consideró que la industria aguacatera no enfrentará consecuencias económicas relevantes si las inspecciones y exportaciones se restablecen en un periodo corto.

También recordó que no es la primera ocasión en que Estados Unidos detiene temporalmente las revisiones por incidentes de seguridad. En junio de 2024, las autoridades estadounidenses suspendieron las inspecciones de aguacate y mango en Michoacán después de una agresión contra su personal.

Michoacán aporta cerca del 75 por ciento del aguacate producido en México y mantiene una participación central en las exportaciones del fruto hacia mercados internacionales.

Sheinbaum sostuvo que el diálogo con la Embajada estadounidense continuará durante los próximos días. Su gobierno espera que el plan de seguridad sea aceptado y permita recuperar pronto las inspecciones, el procesamiento de los cargamentos y la exportación regular del aguacate michoacano.

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