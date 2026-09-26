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Tren Maya: cuánto cuesta viajar de Teya a Chichén Itzá en el Vagón Restaurante “Janal”

El Tren Maya se suma a las opciones de movilidad para turistas nacionales y extranjeros que buscan explorar las zonas arqueológicas de Yucatán.

Por Redacción Por Esto!

26 de sept de 2026

1 min

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El Vagón Restaurante Janal forma parte de la oferta turística ferroviaria de la Península
El Vagón Restaurante Janal forma parte de la oferta turística ferroviaria de la Península / Especial

El Tren Maya ofrece una alternativa para quienes buscan visitar uno de los principales atractivos turísticos de Yucatán desde Mérida, con el servicio del Vagón Restaurante Janal y una ruta que conecta la estación de Mérida Teya con la estación Chichén Itzá.

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Para los turistas que planean conocer la zona arqueológica, el recorrido permite salir por la mañana desde Teya y regresar por la tarde, por lo que es posible organizar una visita de un día. La ruta tiene una duración de 1 hora con 23 minutos por trayecto.

¿Cuánto cuesta el viaje de Teya a Chichén Itzá?

El costo del viaje en el Tren Maya de Mérida Teya a Chichén Itzá depende de la tarifa aplicable al pasajero. Los precios indicados son:

  • Tarifa especial: $165 pesos.
  • Tarifa general: $220 pesos.

Estos precios corresponden al trayecto entre la Estación Mérida Teya y la Estación Chichén Itzá.

Horarios para viajar en el Tren Maya Restaurante

El tren parte de la Estación Mérida Teya a las 8:20 de la mañana con destino a Chichén Itzá.

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De acuerdo con el horario señalado, el arribo a la estación de Chichén Itzá está programado para las 9:43 horas, después de un recorrido de 83 minutos.

Este horario permite a los visitantes llegar durante la mañana y disponer de varias horas para recorrer los atractivos turísticos de la zona.

Para el regreso, el Tren Maya sale de Chichén Itzá a las 16:00 horas. La llegada a la Estación Mérida Teya está prevista para las 17:23 horas, por lo que el trayecto de regreso también tiene una duración aproximada de 1 hora con 23 minutos.

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