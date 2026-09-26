Tren Maya: cuánto cuesta viajar de Teya a Chichén Itzá en el Vagón Restaurante “Janal”

El Tren Maya ofrece una alternativa para quienes buscan visitar uno de los principales atractivos turísticos de Yucatán desde Mérida, con el servicio del Vagón Restaurante Janal y una ruta que conecta la estación de Mérida Teya con la estación Chichén Itzá.

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Para los turistas que planean conocer la zona arqueológica, el recorrido permite salir por la mañana desde Teya y regresar por la tarde, por lo que es posible organizar una visita de un día. La ruta tiene una duración de 1 hora con 23 minutos por trayecto.

¿Cuánto cuesta el viaje de Teya a Chichén Itzá?

El costo del viaje en el Tren Maya de Mérida Teya a Chichén Itzá depende de la tarifa aplicable al pasajero. Los precios indicados son:

Tarifa especial: $165 pesos.

$165 pesos. Tarifa general: $220 pesos.

Estos precios corresponden al trayecto entre la Estación Mérida Teya y la Estación Chichén Itzá.

Horarios para viajar en el Tren Maya Restaurante

El tren parte de la Estación Mérida Teya a las 8:20 de la mañana con destino a Chichén Itzá.

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De acuerdo con el horario señalado, el arribo a la estación de Chichén Itzá está programado para las 9:43 horas, después de un recorrido de 83 minutos.

Este horario permite a los visitantes llegar durante la mañana y disponer de varias horas para recorrer los atractivos turísticos de la zona.

Para el regreso, el Tren Maya sale de Chichén Itzá a las 16:00 horas. La llegada a la Estación Mérida Teya está prevista para las 17:23 horas, por lo que el trayecto de regreso también tiene una duración aproximada de 1 hora con 23 minutos.