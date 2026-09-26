La tercera llave del baño que solo se tiene en las casa de la Península de Yucatán

Si alguna vez una persona de fuera de la Península de Yucatán entra a una casa de la región y observa la regadera, probablemente se pregunte por qué hay una tercera llave de agua además de las habituales para regular el agua fría y caliente.

Para los habitantes de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, sin embargo, se trata de un elemento cotidiano que durante años ha formado parte de la vivienda local.

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Esta llave adicional suele encontrarse debajo de la regadera y es conocida popularmente como “lavapiés”. Aunque existen distintas explicaciones sobre su uso, una de las funciones más señaladas es disponer de agua directamente desde una salida baja, sin tener que utilizar la regadera.

¿Para qué sirve la tercera llave del baño?

La llamada llave lavapiés permite obtener agua a una altura baja y puede utilizarse para lavarse los pies, llenar una cubeta, enjuagar objetos o realizar tareas de limpieza sin activar la regadera principal. Esto evita que el agua se disperse por todo el espacio del baño.

Su ubicación también resulta práctica para llenar recipientes que se utilizan para limpiar la casa, una costumbre que ha contribuido a mantener este tipo de instalación en viviendas de la región.

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¿Por qué los baños yucatecos tienen una llave más?

La explicación no es completamente única. La presencia de esta llave se relaciona principalmente con costumbres domésticas que se desarrollaron en la Península de Yucatán y que se han transmitido entre generaciones.

De acuerdo con explicaciones atribuidas a especialistas del sector vivienda, la llave lavapiés es una característica asociada a la forma de vida de Yucatán y la Península, aunque no todos los desarrollos habitacionales actuales la incorporan.