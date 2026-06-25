¡Por 450 mil pesos! Detienen en Edomex a presunto defraudador que vendió falso palco para el Mundial en Cancún

El ya detenido identificado como Brian Isaí "N" fue detenido en Zumpango, Estado de México por el presunto fraude de una supuesta renta de un palco en el Estadio Azteca para los partidos del Mundial.

La detención se realizó por medio de una acción de elementos de la Fiscalía General de Quintana Roo y del Estado de México, logrando cumplir la orden de aprehensión en su contra tras la denuncia de la víctima.

Noticia Destacada Profeco atiende casos por boletos del Mundial 2026; reporta dudas y presuntos fraudes

Brian Isaí "N" habría ofrecido una oferta por la supuesta renta de un palco en el Estadio Azteca, en el cual vería los partidos del Mundial de Futbol, con un costo de 450 mil pesos; este primer contacto ocurrió el 1 de mayo del presente año.

El 6 del mismo mes se llevó a cabo el contrato en la Notaría Pública Número 12 del municipio de Benito Juárez en el estado de Quintana Roo, en donde se llevó a cabo los tres pagos de 150 mil pesos cada uno por medio de una terminal bancaria.

Autoridades revelaron que los boletos debieron haber sido entregados una semana antes del evento, pero con excusas, el detenido solo se dispuso a mandar fotos y videos del supuesto palco.

Fue hasta el 8 de junio que Brian Isaí "N" que respondió a los mensajes de la víctima, prometiendo enviar las entradas, lo cual no sucedió y cortó comunicación después.

La persona afectada acudió a interponer la denuncia, y por medio de un Juez de Control se logró obtener la orden de aprehensión y el cumplimiento de la detención en Edomex. El acusado fue traslado de regreso a la ciudad de Cancún.