Sargazo en Quintana Roo: Marina refuerza limpieza en 11 playas antes de las vacaciones de diciembre

La Secretaría de Marina (Semar) informó que mantiene operativos diarios de limpieza de sargazo en 11 playas de Quintana Roo, como parte de los preparativos para la temporada vacacional de diciembre de 2026.

A través de la Quinta Región Naval, la dependencia señaló que cuenta con personal y recursos operativos para atender la llegada de esta macroalga a las costas del Caribe mexicano, mediante trabajos de detección, contención y recolección tanto en el mar como en tierra.

La Marina destacó que durante 2026 se han recolectado más de 156 mil 600 toneladas de sargazo en el país, de las cuales más de 70 mil 640 toneladas corresponden a las labores realizadas por personal naval.

¿Qué playas de Quintana Roo reciben limpieza de sargazo?

La Secretaría de Marina precisó que las tareas de limpieza se realizan diariamente en las playas:

Centro

Chen Río

Delfines

Golondrinas

Mahahual

Mamitas

Maya

Petempich

Petrel

Pueblo

Xcalacoco

Estas zonas se encuentran distribuidas en los municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, Othón P. Blanco, Playa del Carmen, Puerto Morelos y Tulum.

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La dependencia explicó que los trabajos forman parte de la Estrategia Integral para la Atención del Sargazo, cuyo objetivo es reducir la cantidad de macroalga que llega a las playas y mantener en condiciones adecuadas los destinos turísticos.

Las acciones se desarrollan en coordinación con autoridades estatales y municipales, dependencias federales, representantes de la iniciativa privada y el sector hotelero.

¿Cuántas toneladas de sargazo ha retirado la Marina durante 2026?

De acuerdo con el informe de la Semar, las más de 70 mil 640 toneladas recolectadas por personal naval representan aproximadamente el 45 por ciento del total de sargazo retirado en el país durante 2026.

La cifra supera considerablemente los resultados de 2025, cuando la institución recolectó 18 mil 500 toneladas, equivalentes al 20 por ciento de las 92 mil 782 toneladas retiradas a nivel nacional durante ese año.

La dependencia señaló que la estrategia contempla intervenciones permanentes para atender el fenómeno desde el mar y evitar, en la medida de lo posible, su acumulación en las costas.

¿Qué medidas se preparan ante la temporada vacacional de diciembre?

La Marina informó que mantendrá disponibles sus recursos operativos para atender nuevos arribos de sargazo durante las vacaciones de diciembre.

En estas acciones participan las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y de Turismo, esta última mediante el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

La Semar reiteró que continuará con la limpieza y vigilancia de las playas de Quintana Roo, con el propósito de proteger los ecosistemas costeros y las actividades económicas relacionadas con el turismo en el Caribe mexicano.

IO