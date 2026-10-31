Camioneta repartidora vuelca tras choque en el cruce de Insurgentes y Héroes, en Chetumal

Un accidente vehicular se registró poco después del mediodía de este sábado en el cruce de la avenida Insurgentes con Héroes, una de los cruces con mayor flujo vehicular en la capital del estado.

Una camioneta repartidora de abarrotes terminó volcada sobre uno de sus costados tras un choque con un automóvil compacto en Chetumal.

De acuerdo con el reporte, en el percance se vieron involucrados un automóvil compacto y una camioneta repartidora de productos de abarrotes.

Tras el impacto, la camioneta terminó recostada sobre uno de sus costados. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, solo daños materiales.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Tránsito Estatal, luego de que el hecho fuera reportado a través del número de emergencias 911.

Una camioneta repartidora de abarrotes terminó volcada sobre uno de sus costados tras un choque con un automóvil compacto en Chetumal.

El accidente generó carga vehicular en la zona, por lo que las autoridades realizaron labores de vialidad para agilizar el tránsito y proceder con el retiro de las unidades.