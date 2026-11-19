Con la presentación de la agrupación Bacilos, se llevó a cabo la ceremonia de apertura e inauguración de la edición 2026 del Festival de Cultura del Caribe. El evento marcó el arranque oficial de las actividades programadas para este encuentro cultural, contando con la participación musical del grupo durante la jornada inaugural.

Previo al arranque del evento, el Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Instituto de la Cultura y las Artes (ICA), encabezados por la gobernadora Mara Lezama Espinosa y la titular del instituto, Lilian Villanueva Chan, anunciaron desde finales de octubre y durante la primera quincena de noviembre que Bacilos sería el encargado de abrir la cartelera musical de entrada libre.

Bacilos inaugura el Festival de Cultura del Caribe 2026. / Instagram: culturadeqroo

Asimismo, el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social (SQCS) difundió la convocatoria para la jornada inaugural programada a partir de las 18:00 horas, destacando el concierto estelar de la banda con éxitos como "Caraluna", "Mi primer millón" y "Tabaco y Chanel".

La presencia de Bacilos en el escenario principal formó parte de los actos de apertura diseñados para recibir al público en el primer día de actividades. De esta manera, el festival dio inicio formal a su agenda cultural de este año, teniendo a la reconocida banda como protagonista de la velada de arranque celebrada este jueves 19 de noviembre.

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