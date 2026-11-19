Será este viernes en la parcela del Playa del Carmen, que se verifique un encontronazo entre el Inter Playa del Carmen y las Iguanas del Boston Cancún FC, duelo del clásico quintanarroense que se espera sea no apto para cardíacos y de alto octanaje.

Cabe destacar que, el duelo de gigantes quintanarroenses se celebrará este viernes desde las 17:00 horas en la cancha de los playenses, el estadio Mario Villanueva Madrid, duelo que será vital en la campaña de los cancunenses para lograr la cima general del grupo I de la Liga TDP MX 2026-2027.

Ante el esperado duelo fue el encantador de las “iguanitas”, Enrique Vela, quien consideró que el partido ante los de la Riviera Maya será una difícil aduana.

“Llegamos bien, listos para el partido de mañana, sabiendo de la importancia ya que es un rival que siempre en casa es muy complicado, pero con la ilusión de ir a sacar un buen resultado”, expresó en entrevista el timonel del conjunto benitojuarense.

Sabedor de la importancia del citado partido contra los de Playa del Carmen; el estratega cancunense reconoció la importancia de lograr la victoria, en un duelo muy difícil, por la condición de locales del club enemigo.

“Lo ideal es seguir ahí en la pelea del liderato del grupo, nosotros intentaremos sacar los tres puntos y esperando igual que se puedan dar otros resultados, lo importante es llegar listos al partido de mañana y luchar por sacar las tres unidades”, explicó.

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Sobre el encuentro, Vela consideró la peligrosidad que mantiene el plantel rival en su casa y además de que perdió contra Ejidatarios Bonfil, lo que lo hace más peligrosos en su parcela.

“Si, es una cancha complicada, viene de perder la semana pasada ante Bonfil, lo cual lo hace más peligroso, pero son en estos partidos que debemos dar ese extra, para poder sacar los puntos y seguir con el objetivo de poder terminar líder”, concluyó el técnico.

Cabe destacar, que en los últimos partidos que se han enfrentado ambos planteles; 8 septiembre del 2026 en la Copa Promesas 2026-27 (Grupo 16, J1), en el Mario Villanueva Madrid, el Inter Playa derrotó 2–0 a Boston Cancún con goles de Héctor Pedroza y Lautaro Barraza.

En agosto del 2026 en la Copa Cancún (3.ª edición, Final) en Cancún, el Inter Playa 0–0 Boston Cancún empataron (penales), en el tiempo regular; Inter Playa se coronó campeón desde los 11 pasos. En el 30 del 2026 en la Liga TDP 2025-26 en el Mario Villanueva Madrid, Inter Playa cayó 0–1 ante Boston Cancún con diana de Santiago Ramírez al 36'.

El 23 noviembre del 2024, Liga TDP 2024-25 (Grupo 1, J11) en el Mario Villanueva Madrid, Inter Playa cayó 1–2 Boston Cancún, con goles de Gael Eduardo Gutiérrez. Finalmente, el 30 marzo del 2024 Liga TDP 2023-24 (J23) CEDAR, Cancún Boston Cancún empató 2–2 con Inter Playa (3–4 penales). Goles de Mendoza y Núñez por Boston; Anguiano y Silva por Inter.