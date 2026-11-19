Con dobletes de Aurelio Ramos y Ángel Alejandro: el equipo Destructores se coronó campeón de la Liga de Futbol Siete de la región 248, después de vencer 4-2, en una final no apta para cardíacos, a su similar Cristal FC.

El duelo finalista que llenó las gradas y los alrededores del campo inició con el control del conjunto Cristal FC, quienes fueron comandados por su depredador del área Alan Cabrera, a quien lo marcaron en todo momento, por lo que no lo dejaron ni a sol ni a sombra.

Sin embargo, en un contragolpe fue el artillero “destructor” Aurelio Ramos, quien logró ganarle la espalda a la defensiva y con un disparo de larga distancia agarró mal parado al arquero rival y abrió el marcador 1-0.

Más tarde el mismo jugador anotó el 2-0 de la misma manera con un desborde por la pradera izquierda y a la salida del arquero disparó bazucazo, que el guardameta atajó en la línea blanca de su puerta, pero que al final el mismo guardameta la metió a su arco, pero el gol le fue contabilizado al artillero enemigo.

Fue en el segundo tiempo que el club Cristal FC sacó la casta después de dominar todo el primer tiempo, pero los postes y la férrea defensiva rival impidió que el gol cayera en su puerta.

Por lo que fue el “perro de caza” del Cristal FC, Joshua Méndez, quien descontó 2-1; más tarde fue su compañero Alan Cabrera, quien puso el 2-2, en una excelente jugada individual que terminó con un cañonazo, con el que la redonda terminó en la puerta de los Destructores.

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Fue en los minutos finales del segundo tiempo que la cancha sacó chispas, ante el juego electrizante de los dos planteles por alzar la orejona, por lo que el cotejo subió a su máximo nivel de ebullición y se tornó ríspido, se dieron entradas fuertes.

Ante esto, el silbante sacó varios cartones preventivos a jugadores de los dos equipos, con lo que logró que las aguas volvieran a su cauce normal del juego limpio.

En los alrededores de la cancha las porras de los tripulantes de los “barcos de guerra” iniciaron con gritos de apoyo a su club, pero también presionando al hombre de negro, quien se mantuvo firme en su papel de juez en el terreno de juego.

En los minutos finales del duelo surgió la imagen en la media cancha de “bicho” de los hoy monarcas, Ángel Alejandro, quien se despachó con la cuchara grande, después de anotar sus dos dianas para el 4-2.

Los goles incrementaron el ataque de los “cristalinos”, quienes comandados por Alan Cabrera y Josua Méndez atacaron de una manera casi felina el marco enemigo, pero de nueva cuenta fueron los postes los que jugaron en contra de su club, al estrellarse dos fogonazos, por lo que se escuchó el silbatazo final, con lo que terminó la espera final del Deportivo Tules con victoria para los “destructivos”.

Finalmente, fue la presidenta de la liga quien premió al submonarca y al campeón del torneo con sus medallas y elegantes trofeos, con lo que inició la fiesta de los dos conjuntos con una rica taquiza.