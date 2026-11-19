Tras presentar los elementos probatorios recabados durante un cateo en este polo turístico, la Fiscalía General de la República (FGR) en Quintana Roo logró que un juez de Control dictara auto de vinculación a proceso en contra de David “N”, por su probable responsabilidad en un delito contra la salud en su modalidad de comercio de vapeadores.

​El origen de la indagatoria se remonta a un reporte ciudadano anónimo que llegó por correo electrónico a la Guardia de la Policía Federal Ministerial (PFM). En el mensaje se advertía que varios comercios en Cancún operaban en la venta ilegal de estos dispositivos electrónicos y que, además, los comercializaban entre menores de edad.

​A partir de esa alerta, un agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), integró la carpeta de investigación y solicitó la intervención judicial correspondiente. Con la orden de cateo en mano, personal del MPF, agentes de la PFM y peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron a los sitios señalados para ejecutar la diligencia.

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​Como resultado de la inspección ministerial, las autoridades federales decomisaron mil 67 vapeadores, los cuales fueron asegurados y puestos a disposición para fortalecer la imputación ante el órgano jurisdiccional. Con los datos de prueba expuestos en audiencia, el juez resolvió sujetar a proceso al imputado para continuar con las etapas del procedimiento penal.

​Cabe señalar que, conforme a la ley y al principio de presunción de inocencia, David “N” será considerado inocente en tanto no se emita una sentencia condenatoria en su contra por parte de una autoridad judicial competente.