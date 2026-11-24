Aunque las cifras oficiales celebran el arribo de más de medio millón de visitantes en una sola semana y una ocupación hotelera superior al 73 por ciento, en la cadena productiva del Caribe Mexicano el dinero aún no baja a la calle. Tras año y medio de crisis turística, los hoteles comienzan a llenarse, pero el flujo de efectivo sigue atorado y los pagos a proveedores locales permanecen rezagados.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Quintana Roo, de la Secretaría de Turismo estatal (Sedetur), del 14 al 20 de noviembre ingresaron 526 mil 918 turistas a la entidad, alcanzando una ocupación promedio del 73.2 por ciento impulsada por mil 706 vuelos, de los cuales el 93.3 por ciento aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC). Sin embargo, para quienes abastecen de insumos y servicios a los centros de hospedaje, la reactivación sigue siendo apenas un dato en el papel.

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Carlos Hidalgo, proveedor de arreglos florales para diversos hoteles de la Riviera Maya, explicó que aunque ya se observa mayor movimiento de visitantes en los complejos turísticos, la cobranza continúa estancada y los pagos por servicios prestados aún no se normalizan.

Este cuello de botella financiero responde a la profundidad de la caída previa. Abelardo Vara, director general de Grupo Cancún, reconoció que el Caribe Mexicano atravesó una situación crítica durante tres semestres consecutivos, y apenas en noviembre algunos de sus centros de hospedaje lograron repuntar hasta alcanzar ocupaciones del 60 por ciento, todavía por debajo del promedio estatal presumido por las autoridades.

El sector hotelero espera alcanzar una ocupación del 80 por ciento durante la temporada decembrina, luego de varios semestres complicados / Rodolfo Flores

De cara a la temporada decembrina, el sector turístico proyecta alcanzar el 80 por ciento de ocupación en las más de 140 mil habitaciones del estado.

No obstante, la recuperación enfrenta un obstáculo adicional en el aire: de acuerdo con el Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible, las aerolíneas recortaron 12.8 por ciento su oferta de asientos entre Estados Unidos y el Caribe Mexicano para el último trimestre del 2026, lo que equivale a 435 mil 691 lugares y cerca de 2 mil 600 vuelos menos, una reducción que amenaza con encarecer los boletos y frenar el ritmo con el que los ingresos logren sanear tanto a los hoteles como a los negocios locales que dependen de ellos.