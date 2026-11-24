La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno buscará instalar un hospital inteligente con tecnología de China, como parte de los acuerdos de cooperación alcanzados durante su reciente visita al país asiático.

Durante la conferencia mañanera de este martes 24 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria explicó que el proyecto contempla incorporar herramientas de inteligencia artificial y fortalecer la formación de profesionales de la salud.

Sheinbaum precisó que todavía no se ha definido qué hospital mexicano será seleccionado para implementar este modelo tecnológico.

¿Cómo será el hospital inteligente que México instalará con apoyo de China?

La presidenta recordó que durante su visita a Shenzhen conoció un hospital con capacidad de mil 500 camas, equipado con tecnología para mejorar los diagnósticos y tratamientos médicos.

"Acordamos al menos dos acciones de colaboración, de cooperación. La primera es poder instalar en México un hospital inteligente, iniciar con eso y a partir de ahí ver cómo podemos avanzar en otros hospitales", explicó.

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La segunda acción contempla el intercambio de médicos e investigadores entre México y China, con el propósito de fortalecer la capacitación, la formación profesional y la investigación científica.

El objetivo es que médicos mexicanos puedan capacitarse en China y que especialistas del país asiático también realicen estancias de formación en México.

¿Qué otros acuerdos alcanzaron México y China?

Sheinbaum informó que ambos gobiernos identificaron cinco áreas prioritarias para ampliar su cooperación: salud, ciencia y desarrollo tecnológico, energía, medio ambiente y turismo.

En materia ambiental y energética, destacó el interés por conocer tecnologías chinas para transformar residuos sólidos en energía y mejorar los sistemas de tratamiento de agua.

Asimismo, anunció que México y China buscarán impulsar actividades turísticas durante 2027, cuando se cumplirán 55 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.

La presidenta señaló que los próximos pasos de la colaboración se desarrollarán mediante los canales diplomáticos, con el objetivo de convertir los acuerdos en proyectos específicos.

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