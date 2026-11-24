El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que se han realizado 10 mil 170 cirugías adicionales y que el surtimiento de medicamentos en farmacias alcanzó 94.7 por ciento, como parte del programa de 12 acciones en 120 días para fortalecer los servicios médicos.

Durante la conferencia mañanera de este martes 24 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde Palacio Nacional, el funcionario presentó los avances de la estrategia, que contempla mejoras en infraestructura, contratación de personal, equipamiento y atención hospitalaria.

Robledo señaló que el programa se encuentra en su día 28 y concluirá el próximo 24 de febrero de 2027.

¿Qué avances registra el IMSS en su programa de 120 días?

El titular del Seguro Social informó que el incremento salarial de 8 por ciento ya se aplicó al 100 por ciento y beneficia a 499 mil trabajadores activos y 370 mil jubilados y pensionados.

En materia de basificación, explicó que 4 mil 119 trabajadores ya recibieron una plaza definitiva, lo que representa un avance de 36 por ciento respecto a la meta de 11 mil 325 incorporaciones.

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Como parte de estas acciones, se anunció la asignación de 425 plazas en el Estado de México, de las cuales 36 corresponden a médicos especialistas, 78 a personal de enfermería y 197 a trabajadores de limpieza e higiene, entre otras categorías.

Además, el IMSS ha contratado a 332 médicos especialistas y mantendrá abierta su convocatoria con procesos de contratación cada miércoles.

IMSS reporta 74 nuevos equipos médicos en funcionamiento

En infraestructura hospitalaria, Zoé Robledo destacó que 74 de los 125 equipos médicos de alta tecnología previstos ya se encuentran en operación, equivalentes a un avance de 59 por ciento.

Entre ellos destacan aceleradores lineales y tomógrafos, incluido un nuevo equipo de 256 cortes instalado en el Hospital General de Zona Número 1, conocido como Parque de los Venados, en la Ciudad de México.

Este dispositivo permitirá realizar hasta 150 estudios diarios y evitar aproximadamente 30 traslados de pacientes a otros hospitales.

Asimismo, los trabajos de mantenimiento hospitalario registran 41% de avance, con 381 reparaciones concluidas.

¿Cómo avanza el abasto de medicamentos y la reducción de cirugías pendientes?

Robledo informó que el surtimiento de medicamentos en farmacias del IMSS llegó a 94.7%, luego de una compra emergente de cinco millones de piezas, principalmente para tratamientos de diabetes e hipertensión.

También se adquirieron 2.9 millones de piezas de material de curación para los servicios hospitalarios.

Respecto al rezago quirúrgico, el IMSS ha realizado 10 mil 170 operaciones adicionales en horarios nocturnos y fines de semana, de las cuales 3 mil 876 tuvieron lugar durante la última semana.

Finalmente, el funcionario destacó que las consultas de especialidad programadas para noviembre aumentaron 17 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, mientras que para diciembre el incremento es de 20 por ciento.

En las áreas de urgencias, 2 mil 148 trabajadores serán incorporados para fortalecer la atención. Además, la plataforma de información para familiares de pacientes ya cuenta con 17 mil usuarios y ha enviado cerca de 215 mil mensajes.

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