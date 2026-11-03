Impulsan estrategia "Tulum Renace" y conectividad turística en reunión entre Josefina Rodríguez y la diputada Jessica Saiden

Con el objetivo de fortalecer la estrategia de desarrollo turístico en el estado de Quintana Roo, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, sostuvo un encuentro de trabajo con la diputada Jessica Saiden. Durante la reunión, las funcionarias dialogaron sobre diversas acciones de colaboración, conectividad y vinculación institucional.

Estos esfuerzos se encuentran encaminados a respaldar de manera directa la estrategia "Tulum Renace", que se trata de un programa prioritario diseñado para consolidar el crecimiento ordenado, sostenible y competitivo de uno de los destinos turísticos más importantes de México.

El encuentro destaca la importancia de la coordinación entre el Poder Legislativo y el sector turístico federal con la finalidad de potenciar la infraestructura, atraer a un mayor flujo de visitantes y garantizar que los beneficios del turismo lleguen a las comunidades locales de la región.

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