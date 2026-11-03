Clima en Yucatán 4 de noviembre: Habrá probables lluvias aisladas y calor de hasta 35 grados este miércoles

Durante este miércoles 4 de noviembre se mantendrá la probabilidad de lluvias aisladas en Yucatán junto a temperaturas calurosas de hasta 35° C.

El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que debido al ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, se esperan lluvias aisladas en Yucatán y el resto de la Península.

Noticia Destacada Yucatán endurece penas por transfeminicidio y abandono de víctimas de accidentes viales

Predominará el ambiente caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este-noreste de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h, aunque en la tarde se tornarán del norte-noreste y norte-noroeste en el litoral yucateco.

Para este día se pronostican #Chubascos dispersos en gran parte del país. Revisa más detalles del #Pronóstico a 96 horas, aquí.⤵️ https://t.co/9TaD34gu5a https://t.co/t51RQoU0Ft — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 3, 2026

En Mérida, el termómetro marcará alrededor de 21°C al amanecer, mientras que durante la tarde la temperatura máxima alcanzará los 33°. Aunque las primeras horas del lunes serán ligeramente frescas, el ambiente se tornará caluroso conforme avance el día.

En otros puntos del estado también se esperan contrastes entre la mañana y la tarde. En Progreso, las temperaturas oscilarán entre 22 y 31°; en Tekax, entre 21 y 33°, y en Tizimín, entre 21 y 32° C.

Noticia Destacada Va y Ven tendrá 6 rutas hacia la Feria Xmatkuil 2026: conoce cuáles son y sus horarios de operaciones

Por su parte, Valladolid registraría una mínima de 21° y una máxima de 34°, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en algunos sectores.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones meteorológicas.