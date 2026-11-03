Clima en Yucatán 4 de noviembre: Habrá probables lluvias aisladas y calor de hasta 35 grados este miércoles

Durante este miércoles 4 de noviembre se mantendrá la probabilidad de lluvias aisladas en Yucatán junto a temperaturas calurosas de hasta 35° C.
El Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” dio a conocer que debido al ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, se esperan lluvias aisladas en Yucatán y el resto de la Península.
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Predominará el ambiente caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este-noreste de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h, aunque en la tarde se tornarán del norte-noreste y norte-noroeste en el litoral yucateco.
En Mérida, el termómetro marcará alrededor de 21°C al amanecer, mientras que durante la tarde la temperatura máxima alcanzará los 33°. Aunque las primeras horas del lunes serán ligeramente frescas, el ambiente se tornará caluroso conforme avance el día.
En otros puntos del estado también se esperan contrastes entre la mañana y la tarde. En Progreso, las temperaturas oscilarán entre 22 y 31°; en Tekax, entre 21 y 33°, y en Tizimín, entre 21 y 32° C.
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Por su parte, Valladolid registraría una mínima de 21° y una máxima de 34°, con posibilidad de lluvias y actividad eléctrica en algunos sectores.
La Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante los cambios en las condiciones meteorológicas.