Inicia la trilla de soya en Los Chenes, tras mal año en de cultivos; aún sin precio de comercialización

Este martes inició la trilla de soya en poco más de 40,000 hectáreas sembradas en el periodo primavera-verano en Los Chenes, tras un mal año en la producción al mermar por falta de lluvias y la prolongada sequía, y se prevé que se obtenga alrededor de 70,000 toneladas de la oleaginosa, unos 50,000 menos que el año anterior, expresó Fernando Catzín Aké líder productor en la región, quién dijo que sería a más tardar cuando se establezca el precio de comercialización de la oleaginosa.

En entrevista, el también secretario general de la Asociación de Productores de Soya, Sorgo, Maíz y otros granos del Estado de Campeche indicó que el 2026 fue un mal año para el cultivo de soya, pues por falta de lluvias y la prolongada sequía provocó que los cultivos se siniestraran hasta en un 80 por ciento por hectárea.

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Relató que iniciar este martes la trilla de soya, los productores están “mendzuleando” que quiere decir, están reuniendo la poca soya que está saliendo y del cual se puede recuperar algo, al tiempo que indicó que por hectárea están obteniendo en promedio de 250 kilos, y de un tamaño muy pequeño casi comparado con las lentejas.

Tan solo en el municipio de Hopelchén estaremos sacando entre 60 y 80 mil toneladas de soya, unas 50,000 toneladas menos que en el 2025, pues el año pasado se pudo sacar con buena producción hasta 130,000 toneladas de la oleaginosa.

El secretario indicó que el 2026 fue un mal año para el cultivo de soya. / Mauriel Koh.

El líder productor señaló que en este año se sembraron tan solo en Los Chenes 50,000 hectáreas de soya, de los cuales 10,000 se siniestraron por completo por falta de agua y por la prolongada sequía, y en las restantes 40,000 hectáreas el siniestro fue de entre el 50 y 80 por ciento por hectárea.

Añadió que, al sembrarse la soya en el mes de mayo y junio, los productores esperaban obtener un promedio de entre 2.5 y 3 toneladas de soya por hectárea al momento de la cosecha, pero, al no llover por mucho tiempo debido a la prolongada y fuerte sequía, actualmente están sacando entre 200 y 300 kilos por hectárea.

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Catzín Aké mencionó que, aunque algunos productores iniciaron hace dos semanas con la trilla de soya, fue este martes cuando formalmente se inició con la trilla ya con el reporte de los productores, e indicó que se trillará durante todo el mes de noviembre.

Mencionó que, aunque aún no hay precio de compra-venta el cual se establecerá en los siguientes días, dijo que, podría haber un buen precio de comercialización de la oleaginosa por su escasés.

Aún hay precio de compra-venta el cual se establecerá en los siguientes días. / Mauriel Koh.

Así mismo, expresó que venderán su producto a la Hidrogenadora Yucateca, empresa por el cual se prevé reuniones sino estaba semana, sería la otra para determinar precio de comercialización.

Por último, dijo que en los campos de diferentes comunidades de menonitas es donde se concentra la mayor superficie de la soya en Los Chenes.

Mauriel Koh

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