Caen visitas a zonas arqueológicas de Quintana Roo; Tulum registra el mayor retroceso

Las zonas arqueológicas de Quintana Roo registraron un comportamiento desigual en la afluencia de visitantes durante los primeros ocho meses del 2026, con descensos en Tulum, Cobá y San Gervasio, mientras Chacchoben reportó un ligero incremento.

La mayor caída correspondió a Tulum, que perdió más de 290 mil visitantes respecto al mismo periodo del 2025, en un contexto nacional marcado por una reducción de 10.3 por ciento en las visitas a los sitios incluidos en el reporte.

Dicho sitio arqueológico registró una disminución del 36.8 por ciento en el número de visitantes de enero a agosto del 2026, al pasar de 790 mil 447 personas en el mismo lapso del 2025 a 499 mil 852, una diferencia de 290 mil 595.

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De acuerdo con el reporte de visitantes a zonas arqueológicas, la tendencia también se reflejó en agosto, cuando Tulum recibió 23 mil 605 personas, frente a las 97 mil 501 contabilizadas durante el mismo mes del año anterior.

En contraste, Chacchoben reportó un crecimiento del 2.7 por ciento en los primeros ocho meses del año, al pasar de 165 mil 981 a 170 mil 437 visitantes. Tan solo en agosto recibió 16 mil 612 personas, por encima de las 14 mil 838 registradas en el 2025.

Cobá acumuló 130 mil 837 visitantes, una baja del 3.9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que San Gervasio, en Cozumel, contabilizó 78 mil 356 personas, lo que representó una disminución del 20.7%.

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A nivel nacional, Chichén Itzá, en Yucatán, se mantuvo como el sitio arqueológico más visitado, con un millón 338 mil 700 personas entre enero y agosto, aunque registró una reducción anual del 13.4 por ciento. En segundo lugar quedó Teotihuacán, en el Estado de México, con un millón 57 mil 601 visitantes, 8.6% menos que en el 2025.

Tulum ocupó el tercer puesto nacional entre los lugares incluidos en el reporte, con 499 mil 852 visitantes; sin embargo, su retroceso fue considerablemente mayor que el registrado en los dos primeros sitios.

En conjunto, las zonas arqueológicas consideradas en las estadísticas sumaron 6 millones 204 mil 283 visitantes durante los primeros ocho meses del 2026, frente a los 6 millones 915 mil 681 del mismo periodo del 2025. Esto representa una reducción de 711 mil 398 personas, equivalente al 10.3%.