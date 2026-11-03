Summit AFEET en Cancún: Sector turístico analiza nuevas estrategias ante la desaceleración en el Caribe Mexicano

Bajo el lema "Nuevas ideas. Nuevas tendencias. El futuro del turismo comienza aquí", la presidenta de AFEET Quintana Roo, Ileana Zuzuarregui, reconoció que la planeación de este encuentro estuvo marcada por la incertidumbre.

"En más de una ocasión dudé de llevarlo a cabo al ver los números y resultados a la baja", confesó.

Sin embargo, junto a la mesa directiva, la comisión de educación y el equipo organizador, tomaron la decisión de estar presentes y no quedarse de brazos cruzados.

El encuentro nació con el propósito de compartir conocimiento, acercar las tendencias de la industria y mantener al Caribe Mexicano a la vanguardia en un contexto de cambios constantes.

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En ese mismo tono, la Presidenta Nacional de AFEET México, Claudia González Vázquez, afirmó que el futuro del turismo no se espera, se construye con innovación, alianzas y resiliencia, y con el liderazgo de mujeres que hoy ocupan más del 60% de los puestos clave del sector, con 400 asociadas en la toma de decisiones.

"El futuro del turismo se construye con innovación, con preparación, con alianzas y con la capacidad de adaptarnos a un mundo que cambia completamente", dijo González Vázquez.

Los datos de la desaceleración que casi frena el Summit:

Ocupación en picada: De enero a julio la ocupación acumulada pasó de 75.10% a 71.54% según SITUR. Tulum cayó de 72.67% a 63.69% (-9 puntos). En la última semana de septiembre: Holbox 27.8%, Grand Costa Maya 28.7%, Tulum 42.1%, Riviera Maya 43.6% y Cancún 52.8%.

Sargazo récord: 2026 romperá récord con 165 mil toneladas proyectadas. Impacto de 11,500 millones de dólares al PIB estatal (17% según ONU Medio Ambiente). Los hoteles gastan 20 a 30 millones de dólares anuales en limpieza.

Mercado estadounidense en caída: -5.05% desde EU y -10% de asientos aéreos hacia Cancún. Tulum perdió 33% de pasajeros y 7 aerolíneas.

Sin promoción: Tras la desaparición del CPTM, México pierde frente a Caribe. Francia -12.9%, Colombia -36%.

Zuzuarregui hizo un llamado a la industria a ser proactiva, a pensar fuera de la caja y a sumar voluntades, al asegurar que el futuro del destino no depende de una sola empresa o institución. Invitó a los asistentes a replantear la forma de hacer las cosas con una pregunta clave que marcó el Summit en el Teatro de la Ciudad:

"¿Y si nos atrevemos a cambiar y encontramos nuevas oportunidades donde hoy vemos dificultades?"

"El talento, la experiencia y la pasión por el turismo serán la clave para reinventarse y salir fortalecidos", aseguró.

González Vázquez coincidió: "En AFEET creemos firmemente que el conocimiento compartido se convierte en oportunidad y en alianzas que transforman los negocios. La unión entre mujeres multiplica nuestra capacidad".

En la segunda edición del Summit AFEET, la presidenta de AFEET en Quintana Roo, Ileana Zuzuarregui reconoció que la planeación de este encuentro estuvo marcada por la incertidumbre ante la desaceleración que vive el destino, al confesar que en más de una ocasión dudó de llevarlo a cabo al ver los números y resultados a la baja. Sin embargo, destacó que junto a la mesa directiva, la comisión de educación y todo el equipo organizador, tomaron la decisión de estar presentes y no quedarse de brazos cruzados.

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Durante su mensaje de bienvenida, la líder de la Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas agradeció la presencia de autoridades, de la presidenta nacional de AFEET, asociadas, ponentes, patrocinadores y medios de comunicación, y subrayó que este proyecto nació con el propósito de compartir conocimiento, acercar las tendencias de la industria y mantener al Caribe Mexicano a la vanguardia.

En un contexto de cambios constantes y grandes desafíos para el sector, hizo un llamado a la industria a ser proactiva, a pensar fuera de la caja y a sumar voluntades, al asegurar que el futuro del destino no depende de una sola empresa o institución. Invitó a los asistentes a replantear la forma de hacer las cosas con una pregunta clave: "¿Y si nos atrevemos a cambiar y encontramos nuevas oportunidades donde hoy vemos dificultades?", al enfatizar que el talento, la experiencia y la pasión por el turismo serán la clave para reinventarse y salir fortalecidos.