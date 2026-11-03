Mérida tendrá registro obligatorio y gratuito de mascotas; buscan frenar el abandono animal

El Ayuntamiento de Mérida implementará un registro obligatorio y gratuito de animales de compañía, como parte de las modificaciones al Reglamento de Protección a la Fauna del municipio, con el propósito de fomentar la tenencia responsable y combatir el abandono de mascotas.

El director de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal, Raúl Escalante, explicó que el nuevo padrón permitirá fortalecer la responsabilidad de los propietarios sobre sus animales.

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Para ello, las autoridades municipales todavía definen el mecanismo de identificación que se utilizará, el cual podría consistir en un microchip o algún otro dispositivo confiable e inviolable.

De acuerdo con el funcionario, esta medida busca reducir el abandono de animales en Mérida y facilitar la identificación de sus propietarios, lo que también permitirá aplicar sanciones a quienes incurran en conductas como el maltrato animal.

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Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha informado cuándo entrará en vigor el registro ni cuáles serán los requisitos y procedimientos para inscribir a las mascotas. Sin embargo, se confirmó que el trámite será gratuito y tendrá carácter obligatorio para los dueños de animales de compañía.