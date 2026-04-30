Ampliación del Puerto de Altura de Progreso avanza: Joaquín Díaz Mena y la Marina revisan nuevas etapas

Para dar continuidad al desarrollo del Proyecto de Ampliación y Modernización del Puerto de Altura de Progreso –una de las principales obras estratégicas para el crecimiento económico del estado–, el gobernador Joaquín Díaz Mena sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.

Durante el encuentro revisaron los avances de la etapa 1, próxima a concluir, así como la planeación de las etapas 2 y 3, que permitirán fortalecer la infraestructura portuaria y consolidar a Yucatán como un nodo logístico de alcance internacional.

Noticia Destacada FGE Yucatán logra 93% de efectividad en sentencias condenatorias en el 2025 y eleva 22% su productividad

Díaz Mena destacó que este proyecto representa una de las inversiones más relevantes de las últimas décadas, para permitir la llegada de embarcaciones de mayor calado, el incremento en la capacidad de carga y el impulso al comercio exterior, posicionando a Progreso como puerta estratégica hacia Estados Unidos, el Caribe, Centroamérica y Europa.

“Esta obra es clave para fortalecer la competitividad del Sureste mexicano, generar empleos bien remunerados y mejorar el bienestar de las familias yucatecas. Forma parte del Renacimiento Maya que estamos construyendo de manera coordinada”, afirmó el titular del Ejecutivo estatal.

Reconoció la participación de la Secretaría de Marina como autoridad portuaria y su papel en la seguridad marítima y el desarrollo ordenado de las costas, elementos fundamentales para garantizar el éxito del proyecto.

Noticia Destacada Dan a conocer al ganador del Maestro Distinguido 2026 en Yucatán

Coordinación permanente

Por su parte, el almirante Morales Ángeles reafirmó el respaldo del Gobierno de México y la disposición de mantener una coordinación permanente con el del estado, a fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.

La ampliación y modernización del Puerto de Altura generará una importante derrama económica, impulsará la creación de empleos y fortalecerá sectores estratégicos como el agroindustrial, energético, turístico y manufacturero.