Localizan cuerpo sin vida y con balazo en la cabeza cerca de la autopista Cancún–Mérida

La mañana de este lunes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un camino de terracería de la colonia El Milagro, en las inmediaciones de la autopista Cancún–Mérida, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con la información recabada, fue alrededor de las 10:30 horas cuando, por medio del número de emergencias 911, se reportó la presencia de una persona tirada sobre un camino de terracería paralelo a la avenida Gas Auto, a unos 850 metros de la carretera autopista.

Tras el reporte, elementos policiacos se trasladaron hasta la zona para verificar la situación. A su llegada, los oficiales confirmaron que se trataba de un hombre que estaba tirado boca abajo y con visibles manchas de sangre a la altura de la cabeza, por lo que solicitaron el apoyo de paramédicos.

Minutos después, personal médico arribó al sitio únicamente para confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales. El hombre, de complexión robusta y vestido con playera negra, short de mezclilla azul y tenis oscuros, permanece en calidad de desconocido.

Luego de corroborar el fallecimiento, los uniformados procedieron a acordonar el área para preservar los indicios, mientras se daba parte a la Fiscalía General del Estado (FGE) para el inicio de las diligencias correspondientes.

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Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación adscritos al área de homicidios y peritos criminalistas arribaron al lugar para realizar el procesamiento de la escena. Durante las primeras investigaciones se confirmó que la víctima presentaba lesiones producidas por arma de fuego en la cabeza.

Asimismo, peritos localizaron y aseguraron un casquillo percutido calibre 9 milímetros, el cual fue integrado a la carpeta de investigación como parte de los indicios recabados en el lugar de los hechos.

De manera preliminar, un habitante de la zona informó a las autoridades que desde aproximadamente las 9:00 horas, había observado al hombre tirado sobre el camino de terracería, por lo que más tarde decidió reportar el hecho a las autoridades.

Las autoridades también informaron que en el área donde ocurrió el hallazgo no existen cámaras de videovigilancia; sin embargo, personal especializado realizó la revisión de dispositivos cercanos con la finalidad de obtener información que permita esclarecer el crimen.

Finalmente, el cuerpo fue levantado por personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) y trasladado para la necropsia de ley, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para identificar a la víctima y dar con los responsables de este homicidio.