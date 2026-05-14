Cinco datos sorprendentes sobre las hamacas yucatecas y su historia

Las hamacas forman parte de la esencia de Yucatán. Más que un objeto para descansar, representan una tradición heredada por generaciones y una pieza indispensable en miles de hogares del estado.

Su presencia es tan común que resulta difícil imaginar una casa yucateca sin al menos una colgada en la sala o en las habitaciones.

En municipios dedicados a la elaboración artesanal, las hamacas siguen siendo una fuente importante de empleo y un símbolo cultural que atrae a turistas nacionales y extranjeros.

Sus colores, tejidos y tamaños reflejan parte de la identidad del sureste mexicano y el trabajo de manos expertas que conservan técnicas tradicionales.

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Además de su valor cultural, las hamacas también están ligadas al clima y estilo de vida de la región. En Yucatán, dormir en hamaca no es una moda ni una experiencia turística: para muchas familias continúa siendo una costumbre diaria.

Estas son cinco curiosidades que quizá no conocías sobre este emblemático símbolo yucateco.

Dormir en diagonal es la forma correcta: Aunque muchos visitantes se acuestan de manera recta, en Yucatán se acostumbra dormir en diagonal para mayor comodidad y estabilidad.

Las casas antiguas se construían pensando en las hamacas: Muchas viviendas tradicionales tienen “hamaqueros” en las paredes y habitaciones amplias para colgar varias hamacas al mismo tiempo.

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Tixkokob es uno de los municipios más famosos por fabricarlas: Este municipio yucateco es reconocido por la producción artesanal de hamacas tejidas a mano y comercializadas incluso fuera de México.

Ayudan a soportar el calor: La ventilación que permite la hamaca ayuda a descansar con más frescura durante las noches calurosas típicas de Yucatán.

Algunas tardan días en elaborarse: Dependiendo del tamaño y el diseño, una hamaca artesanal puede requerir varios días de trabajo manual por parte de los artesanos.

Hoy, las hamacas continúan siendo parte de la vida cotidiana y del atractivo cultural de Yucatán, combinando tradición, comodidad y artesanía en una sola pieza que identifica a toda la región.