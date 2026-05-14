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Detienen en Playa del Carmen a presunto responsable del robo de un auto

El denunciante relató a la policía que el sujeto lo amenazó con un cuchillo para luego despojarlo de su unidad.

Por Gustavo Escalante

14 de may de 2026

1 min

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El detenido se identificó como Lisandro N, de 32 años de edad y originario de Tabasco
El detenido se identificó como Lisandro N, de 32 años de edad y originario de Tabasco / Especial

La policía de Playa del Carmen detuvo a un sujeto por su probable participación en el delito de robo de un vehículo con violencia, la detención se realizó luego de una denuncia ciudadana.

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron sobre la carretera federal 307, en el filtro policial, luego de que una persona solicitara apoyo e informara que momentos antes había sido despojada con violencia de su vehículo marca Seat, tipo Córdoba de color rojo.

Los oficiales comentaron que las ratas usaban los vehículos para cometer asaltos a transeúntes y atracos en farmacias

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Los agentes de la SSC de Playa del Carmen al tener la información a su alcance, y donde la víctima señaló al presunto delincuente detuvieron a un sujeto que se identificó como Lisandro N, de 32 años de edad y originario de Tabasco.

El denunciante relató a la policía que el sujeto lo amenazó con un cuchillo para luego despojarlo de su unidad automotriz para posteriormente ingresar a esta ciudad de Playa del Carmen.

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Los elementos policiales luego de detener al acusado aseguramiento el vehículo, el hombre tenía en su poder un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros, presuntamente el arma con que amenazó a su víctima.

El detenido y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado para los trámites legales correspondientes.

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