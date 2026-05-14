Putrefacción de sargazo recolectado provoca malos olores en Playa del Carmen

El acumulamiento de sargazo en los centros de acopio sobre las dunas costeras de Playa del Carmen, en estado putrefacto empieza a provocar fétidos olores, el turismo ya no baja a las reducidas playas, comentaron turisteros.

En la zona de playa conocida como “El Recodo” las algas se convirtieron en lodo, una brigada de la Secretaría de Marina (Semar) luchan por extraer el barro del mar. De acuerdo a prestadores de servicios turísticos: Manuel Mendoza, Pedro Santos Mas y Josué García Alcocer, la falta de coordinación de las autoridades gubernamentales ha provocado que el destino se deteriore.

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El personal de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) es insuficiente para agilizar los trabajos de recolección y retiro de las algas de las costas, el recale aminoró un poco debido al cambio de las marejadas que se registran de Sur a Norte, esto ha ayudado a la contención, pero se prevé un recale masivo, comentó el buzo Juan Robles Medina.

Por su parte el buzo Manuel Mendoza, dijo que en los centros de acopio creció el volumen de sargazo porque no hay suficiente mano de obra para retirarlo de las costas, y que al permanecer muchos días entró en el período de su descomposición, el hedor impacta hasta la Quinta Avenida, comentó.

Prestadores de servicios turísticos alertan que el hedor del sargazo putrefacto ya impacta zonas como El Recodo y alcanza incluso la Quinta Avenida. / Gustavo Escalante

La zona afectada por el sargazo comprende desde el muelle el primer hotel de Playacar, muelle fiscal y hasta la zona de playas conocida como “EL Recodo”, aunque en esta zona el sargazo se transformó el lodo y resulta más complicado su extracción.

En el Recodo ya es lodo porque lo dejaron pasar por muchos días sin retirarlo, hoy afecta en la zona, el turismo dejó de bajar a esta zona por la pestilencia, esto es una muestra de que las autoridades no se coordinan y no han invertido en mano de obra para agilizar la limpieza, comentó, el comerciante, Pedro Mendoza Mas.

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Una brigada de la Secretaría de Marina se sumó en apoyo al personal de la Zofemat y lucha para extraer el lodo en “El Recodo”, junto a muelle fiscal hay otra brigada que también limpia la costa.

Para Josué García Alcocer, operador turístico, es una contingencia ambiental que impacta al destino y que de no darle prioridad en la limpieza de los litorales Playa del Carmen seguirá perdiendo visitantes extranjeros, el problema es que todos dependemos económicamente del turismo, por ello, es urgente que las autoridades se coordinen para proteger este destino, agregó.

El turismo ya no baja a los restaurantes ubicados sobre la costa debido a los fuertes hedores que está provocando el sargazo putrefacto, concluyó, García Alcocer.