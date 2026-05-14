Comunidades de Atasta, Sabancuy y Mamantel estallan contra Pablo Gutiérrez; acusan trato desigual

Existe descontento en diversas comunidades de la Península de Atasta, Sabancuy y Mamantel por la forma en la que se ha conducido el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, a quien numerosos ciudadanos consideran déspota y señalado por no brindar atención equitativa a todos los sectores de la población.

Incluso, aseguran que se ha favorecido únicamente a grupos cercanos a la administración municipal, lo que —afirman— ha derivado en presuntas violaciones a derechos humanos y laborales, incluso contra trabajadores del propio Ayuntamiento.

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Cleotilde Herrera Díaz, defensora de derechos humanos y gestora social, señaló que rumbo al proceso político de 2027 comienzan a surgir diversos perfiles y que, para muchos, el nombre más visible dentro de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) es el de Pablo Gutiérrez Lazarus. Sin embargo, consideró que incluso entre simpatizantes del partido existe molestia y decepción por la manera en que se ha conducido el edil durante sus administraciones municipales.

Durante la entrevista, relató un caso personal relacionado con el despido de su hijastro, Juan Pablo Aguilar Hernández, quien —aseguró— fue separado injustificadamente de su trabajo en el Ayuntamiento pese a pertenecer a un sindicato. Explicó que el joven enfrentó constantes burlas y actos de discriminación por una condición física con la que nació, situación que, afirmó, nunca fue atendida ni por las autoridades municipales ni por la representación sindical.

La activista sostuvo que este caso se suma a otros donde, según dijo, se han registrado presuntas violaciones a derechos humanos y laborales, principalmente contra personas de escasos recursos, empresarios, comerciantes ambulantes y motociclistas.

Añadió que existe una percepción ciudadana de soberbia y trato desigual hacia los sectores más vulnerables, mientras que los apoyos y beneficios se concentran en grupos allegados al gobierno municipal.

Herrera Díaz consideró que cualquier aspiración política futura debe ir acompañada de mayor sensibilidad social y atención a quienes más lo necesitan, ya que muchas personas se sienten agraviadas por la forma en que —asegura— se han manejado distintos casos durante la administración municipal.

Asimismo, mencionó que actualmente algunos ciudadanos aceptan apoyos económicos o despensas a cambio de respaldo político debido a sus necesidades, aunque exhortó a la población a “valorar su conciencia” y reflexionar sobre el tipo de representantes que desean para el municipio y para el estado.

Finalmente, expresó que, desde su perspectiva, la ciudadanía espera un cambio en la forma de gobernar y pidió a Pablo Gutiérrez Lazarus que, si aspira a dirigir el estado, primero “se ponga la mano en el corazón” para atender de manera más humana y equitativa a los campec