Fey opina sobre las peleas de famosos, tras la lesión que sufrió su primo Mario Bautista

Hace unas semanas, se llevó a cabo el Supernova Génesis 2026, un evento en donde varios famosos decidieron subirse al ring y enfrentarse en una pelea de box. Algunos combates fueron muy personales, mientras que otros simplemente fueron por regalar un buen espectáculo.

Sin embargo, estos eventos han causado mucha polémica, una de las primeras en hablar sobre el tema fue la cantante Fey, quien explotó en contra de este tipo de eventos, donde participó su primo, Mario Bautista.

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“No, no me gusta nada. Horrible, me parece horrible, pero me parece horrible porque cómo vas… tú sabes lo que es como sobrina, prima, mamá, estar viendo que se pegan dos personas”

Fey habló sobre las peleas de box de famosos

Sus palabras en la conferencia de prensa por su próxima presentación en el Auditorio Nacional fueron tajantes sobre el tema, afirmando que es muy duro ver a dos jóvenes novatos en este tipo de deportes enfrentarse en un ring, asegurando que no tienen comparación con figuras profesionales.

“La verdad está muy fuerte porque no son profesionales y eso es lo que te da mucho miedo, porque la gente profesional es otra cosa; de hecho estuvimos en la pelea del Canelo, acuérdense lo que me pasó, del himno que es otra pelea más grande”

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Afirmó que no está de acuerdo con este tipo de peleas, aunque siempre ha apoyado a Mario Bautista, le hizo saber que no estaba de acuerdo con su decisión de subirse al ring.

“Más allá de eso, lo amo, lo adoro, pero lo quiero siempre ver cantando, con su carita bien, que no le vayan a tranquear y que no se meta a hacer cosas que no tienen sentido; es lo que opino, pero perdón y ya se lo dije a él también”

Recordemos que, después de la pelea Mario Bautista sufrió una lesión en la mano, por lo que tuvo que ser operado, aunque ya se encuentra bien y en recuperación.

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