Llegada constante de alumnos migrantes complica nivelación en escuelas de Quintana Roo

En Quintana Roo, cada ciclo escolar se reciben alumnos provenientes principalmente de estados del sureste del país como Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, así como en menor medida de otras entidades y del extranjero, muchos de ellos con evidente atraso académico, lo que representa un reto para los profesores, afirmó la maestra Cecilia Vega, directora de la escuela primaria “Derechos del Niño”.

Al respecto, la Secretaría de Educación de Quintana Roo (SEQ) reconoce que alrededor del 5% de la matrícula escolar en la entidad corresponde a estudiantes en situación de movilidad, ya sea por migración interna o proveniente del extranjero, lo que implica la llegada constante de niños y adolescentes a las aulas durante el ciclo escolar. Este fenómeno está estrechamente vinculado al crecimiento poblacional que ha tenido el estado en los últimos años, impulsado principalmente por la actividad turística y la oferta de empleo.

Noticia Destacada Padres y maestros rechazan adelantar fin del ciclo escolar en Quintana Roo

Vega señaló que esta alta movilidad estudiantil obliga a los docentes a realizar procesos constantes de nivelación en el aula, al recibir alumnos en distintos momentos del ciclo escolar y con conocimientos previos heterogéneos. Esta dinámica, advierten, incrementa la presión sobre el sistema educativo y complica la continuidad de los contenidos, lo que se suma a los problemas de rezago ya identificados en la entidad.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), más de la mitad de la población que reside actualmente en Quintana Roo no nació en la entidad, lo que lo coloca entre los estados con mayor proporción de población migrante a nivel nacional. Esta condición se refleja también en el sistema educativo, donde las escuelas deben atender a estudiantes con trayectorias escolares distintas, niveles desiguales de aprendizaje y procesos de adaptación que no siempre coinciden con el calendario escolar.

Autoridades educativas señalan que la llegada de infantes es un reto. / Liza Vera

Marginación

La SEQ reporta que, para el presente ciclo escolar, 405,872 alumnos cursan algún grado de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria o media superior, mismos que en su mayoría presentan algún grado de marginación, especialmente los estudiantes de nivel secundaria, con una matrícula de 92,765 alumnos, de los cuales 46,083 se encuentran en condición de alta marginación.

De acuerdo con la directora del plantel, “la marginación no solo es económica, sino que también involucra la poca participación de los padres, situación que se ha acentuado tras la pandemia”.

El Instituto Kumon en Cancún emitió un informe preocupante sobre la situación educativa en Quintana Roo, tras el análisis de más de dos mil pruebas diagnósticas realizadas.

Los resultados son alarmantes: el 80% de los alumnos de nivel básico presenta un atraso académico de hasta tres ciclos escolares, como consecuencia directa de las interrupciones provocadas por la pandemia.

Este análisis indica que entre el 30% y el 40% de los alumnos avanzan de grado sin haber adquirido las habilidades necesarias para un aprendizaje efectivo.

Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, encabezan la lista de migración / Liza Vera

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la identificación de problemas de comprensión lectora y razonamiento matemático, especialmente entre estudiantes de sexto de primaria y secundaria.

La decisión del gobierno federal de no reprobar a ningún alumno durante la pandemia ha tenido efectos adversos, ya que permitió que muchos estudiantes pasaran de grado sin dominar las competencias básicas.

El rezago educativo no se limita a las escuelas públicas; en el norte de Quintana Roo, donde el 40% de los centros educativos son privados, la situación es igualmente grave.

La crisis educativa involucra no solo a los alumnos, sino también a docentes y padres de familia, quienes a menudo carecen del compromiso y la preparación necesarios para apoyar el aprendizaje.

El informe también señala que muchos padres no dedican el tiempo ni tienen la paciencia suficiente para involucrarse en la educación de sus hijos. Esta falta de participación familiar se ha convertido en un factor que afecta considerablemente el rendimiento escolar de los estudiantes.