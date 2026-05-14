Vecinos alertan riesgo de electrocución en colonia de Escárcega

Desde hace dos meses que la reja de metal de un registro de alcantarilla que se hunde y está llena de maleza, ubicada sobre la calle 23 por 28 de la colonia Fátima, representa un riesgo para personas que transitan a pie o en vehículo, debido a que ha causado algunos accidentes leves, y el riesgo aumenta en temporada de lluvias porque por debajo pasa una línea de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y alguien puede resultar electrocutado, declaró el colono Alejandro Cabrera.

En un constante peligro se ha convertido desde hace dos meses las malas condiciones en que se encuentra la reja de metal del registro del drenaje en el cruce de las calles 23 por 28 de la colonia Fátima, que ya ha causado algunos accidentes a conductores de motocicletas y bicicletas. Hasta el momento no han sido graves, pero es necesario no esperar a que se pueda suscitar una desgracia con fatales consecuencias.

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El verdadero peligro aumenta en temporada de lluvias, debido a que debajo del registro del drenaje pasa una línea de energía de mediana tensión utilizada para el alumbrado público, y en caso de que alguna persona o vehículo con sus ocupantes se hunda, podrían resultar electrocutados, por lo que es necesario impedir que suceda un accidente de fatales consecuencias.

CFE y autoridades municipales bajo presión por riesgo eléctrico / Joaquín Guevara

Ante esta situación, los vecinos en varias ocasiones lo han reportado a las autoridades municipales para que envíen al personal de la Dirección de Servicios Públicos y cambien la reja de metal del registro, con el fin de evitar un accidente.

Esperan que después de dar a conocer esta situación, las autoridades del ayuntamiento actúen lo más pronto posible, se termine el problema y se eviten accidentes, sobre todo que alguna persona resulte electrocutada.