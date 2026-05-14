Campeche: Investigan a estudiante del Instituto Mendoza por exhibir réplica de arma de fuego

La aparición de una réplica de arma afuera de un colegio particular durante el martes, movilizó a corporaciones de seguridad luego que la institución solicitó la presencia de elementos policiacos en el horario de salida. Paralelamente, el plantel inició una investigación interna para identificar al alumno involucrado, mientras que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) destinó agentes para realizar vigilancia perimetral y prevenir riesgos.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Educación del Estado (Seduc), Víctor Sarmiento Maldonado, recordó que las réplicas de armas de fuego está prohibido su ingreso a las escuelas, por lo que insistió en la importancia de aplicar los protocolos correspondientes.

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Asimismo, reiteró que los docentes son quienes deben presentar denuncias formales cuando existan amenazas, como ocurrió en el caso del maestro del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar), quien recibió intimidaciones acompañadas de una bala.

El funcionario estimó que ya suman al menos siete casos relacionados con estudiantes que imitan conductas difundidas en redes sociales, fenómeno conocido como “copycat”, que comenzó en el Norte del país y se ha extendido a distintas entidades de México.

Negó que la dependencia estatal haya sido omisa en la atención de estos hechos y explicó que la institución educativa debió activar de inmediato los protocolos de seguridad, levantar las actas correspondientes y solicitar la intervención del programa Convive para brindar atención psicológica a los alumnos que lo requirieran.

Incluso señaló que, en el caso de la Secundaria General Número 10, los estudiantes continuaron sus clases de manera virtual para no afectar su derecho constitucional a la educación.

Sarmiento Maldonado también hizo un llamado a los padres de familia para involucrarse más en la formación académica y emocional de sus hijos, al señalar que mientras en preescolar y primaria suele haber acompañamiento familiar, en secundaria generalmente solo acuden las madres y en bachillerato prácticamente no existe participación en reuniones escolares o seguimiento académico.

Por su parte, el rector de los Colegios Diocesanos, Gerardo Casillas González, informó mediante un comunicado que mantuvo contacto con la SPSC para esclarecer los hechos y reforzar las medidas de vigilancia dentro y fuera del plantel mediante el sistema de cámaras de seguridad, con el objetivo de garantizar un entorno seguro para la reanudación de actividades escolares.

Detalló que se incrementará la presencia de personal de la institución durante los horarios de entrada y salida por tiempo indefinido, además de contar con una patrulla de vigilancia de 13:30 a 14:40 horas. También destacó que el plantel ya cuenta con cámaras de vigilancia y próximamente se instalarán equipos en los salones.

Asimismo, exhortaron a los padres de familia a evitar la difusión de información no confirmada en grupos de mensajería para prevenir desinformación y mantener la calma ante este tipo de situaciones.

En tanto, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana informó que, tras conocer el video difundido en redes sociales, se contactó con las autoridades escolares, quienes confirmaron que el menor vestido de negro pertenece a la institución educativa.

Los directivos iniciaron un proceso interno de investigación y confirmaron que el objeto mostrado corresponde a una réplica de juguete adquirida en un establecimiento comercial local. La dependencia estatal indicó que continuará el seguimiento al caso y brindará apoyo a la escuela para prevenir situaciones similares en el futuro.